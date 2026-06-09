Hellas Rally Raid 2026: Επτά ημέρες στα όρια και διακρίσεις για την ομάδα της Yamaha

Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Motodynamics Rally Team έδωσε το παρών σε έναν σπουδαίο ευρωπαϊκό θεσμό με δυναμική εμφάνιση και αγωνιστική ωριμότητα.

Το τελικό αποτέλεσμα μόνο σαν επιτυχημένο μπορεί να χαρακτηριστεί, με την επίσημη ομάδα της Yamaha να κατακτά κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες Μ2, Μ5, αλλά και στη γενική κατάταξη, ενισχύοντας τη διαχρονική της παρουσία στο χώρο και παραμένοντας πιστή στο αγωνιστικό DNA που τη χαρακτηρίζει. Φέτος, η ομάδα βρέθηκε στο Πευκί με 3 δυνατές συμμετοχές: τον Κίμωνα Καράμπελα με Yamaha Ténéré 700 GYTR, τον Γιάννη Σεβαστόπουλο με Yamaha WR450F -στην πιο απαιτητική κατηγορία Μ2- και τον Krisztian Tompa, πολυπρωταθλητή Motocross από τη Ρουμανία, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή σε αγώνα Rally Raid με Yamaha Ténéré 700 GYTR.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα έγινε ξεκάθαρο ότι η ομάδα λειτουργούσε σαν μία γροθιά. Η εμπειρία των Κίμωνα και Γιάννη αποτέλεσε πολύτιμο οδηγό για τον Krisztian στα πρώτα του βήματα στον κόσμο των Rally Raid. Η ανταλλαγή γνώσεων, η αλληλοϋποστήριξη και η καθημερινή συνεργασία δημιούργησαν ένα κλίμα εμπιστοσύνης που αποδείχθηκε καθοριστικό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πίσω από τους αναβάτες, η ομάδα υποστήριξης εργάστηκε αδιάκοπα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι αργά το βράδυ στο bivouac, τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη. Κάθε λεπτομέρεια είχε σημασία. Κάθε απόφαση μπορούσε να κρίνει την επόμενη ημέρα και κάθε ημέρα ήταν ένας ξεχωριστός αγώνας.

Επτά ημέρες, 1.500 χιλιόμετρα, αγωνία, πίεση, αδρεναλίνη, κούραση, προσμονή και υπερηφάνεια. Επτά ημέρες όπου οι αναβάτες καλούνταν να «διαβάσουν» άγνωστες διαδρομές, να αποκωδικοποιήσουν το roadbook, να διαχειριστούν την κούραση και να ξεπεράσουν τα όριά τους. Κάθε επιστροφή στο bivouac ήταν το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης υπερπροσπάθειας της ομάδας.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά το στήσιμο των paddocks, ο αγώνας εξελίχθηκε ομαλά. Όπως συμβαίνει όμως σε κάθε πολυήμερο Rally, τα απρόοπτα δεν έλειψαν. Η πιο δύσκολη στιγμή για την ομάδα ήρθε μόλις μία ημέρα πριν από τον τερματισμό, όταν ένα ατύχημα μεταξύ του Κίμωνα και του Krisztian μέσα σε ειδική διαδρομή οδήγησε στον πρόωρο αποκλεισμό του δεύτερου. Η στενοχώρια ήταν μεγάλη για όλη την ομάδα, καθώς ο Ρουμάνος αναβάτης είχε από την πρώτη στιγμή κερδίσει τις εντυπώσεις, όχι μόνο με την ταχύτητά του αλλά και με το ήθος, τη θετική του ενέργεια και τον τρόπο που αντιμετώπισε μια εντελώς νέα εμπειρία.

Από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα του αγώνα, οι τρεις αναβάτες της Yamaha διατηρήθηκαν μέσα στην πρώτη δεκάδα της Γενικής Κατάταξης, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα, τη συνέπεια και την εξαιρετική προετοιμασία ομάδας και μοτοσικλετών.

Τελικά Αποτελέσματα

Κίμων Καράμπελας, Yamaha Ténéré 700 GYTR, 3η θέση στην κατηγορία Μ5, 7η θέση γενικής κατάταξης (Overall), 1ος Έλληνας οδηγός

Γιάννης Σεβαστόπουλος, Yamaha WR450F, 5η θέση στην κατηγορία Μ2, 8η θέση γενικής κατάταξης (Overall), 2ος Έλληνας οδηγός, 1η θέση Trail Ride κατηγορία M2

Το Hellas Rally Raid 2026 άφησε πίσω του πολύ περισσότερα από αποτελέσματα και βαθμολογίες. Άφησε εμπειρίες, εικόνες, συναισθήματα και την επιβεβαίωση ότι η επιτυχία χτίζεται μέσα από την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια. Η Motodynamics Rally Team συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, με ξεκάθαρο στόχο να πρωταγωνιστεί τόσο σε ελληνικούς όσο και σε διεθνούς επιπέδου αγώνες, εξελισσόμενη διαρκώς μέσα από κάθε εμπειρία, κάθε πρόκληση και κάθε τερέν. Κάθε χρονιά φέρνει νέους στόχους, κάθε διαδρομή νέα μαθήματα και κάθε τερματισμός αποτελεί την αφετηρία για τον επόμενο ορίζοντα!