Τα αγωνιστικά πλάνα της BMW δεν έχουν αλλάξει τους τελευταίους μήνες, με το WEC και τους αγώνες αντοχής να έχουν προτεραιότητα έναντι της Formula 1.

Η Formula 1 έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια ορισμένους από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο, όμως η BMW εξακολουθεί να μην ενδιαφέρεται για την επιστροφή της. Η γερμανική εταιρεία παραμένει εκτός του πρωταθλήματος από το τέλος του 2009, όταν αποχώρησε από τη BMW Sauber και πούλησε το μερίδιό της στην ομάδα. Η Audi απέκτησε τη Sauber και εισήλθε ως εργοστασιακή ομάδα το 2026, η Cadillac προστέθηκε στο grid και η Ford συνεργάζεται με τη Red Bull στην εξέλιξη της μονάδας ισχύος. Ακόμη και η Porsche είχε εξετάσει σοβαρά μία συνεργασία με τη Red Bull, προτού οι σχετικές διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν το 2022.

Η BMW, αντίθετα, επενδύει στους αγώνες αντοχής όπως το WEC που πρωταγωνιστεί και στους αγώνες αυτοκινήτων που διατηρούν στενότερη σύνδεση με τα μοντέλα παραγωγής. Για την εταιρεία του Μονάχου, το βασικό κριτήριο δεν είναι μόνο η προβολή που προσφέρει ένα πρωτάθλημα, αλλά και η δυνατότητα αξιοποίησης της αγωνιστικής τεχνολογίας στα αυτοκίνητα δρόμου.

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Γιατί η Formula 1 δεν ταιριάζει στη BMW

Η νέα γενιά μονάδων ισχύος της Formula 1 προσέλκυσε την Audi, τη Ford και τη General Motors, κυρίως λόγω της αυξημένης ηλεκτρικής ισχύος και της χρήσης προηγμένων βιώσιμων καυσίμων. Η BMW, όμως, θεωρεί ότι η τεχνολογία του πρωταθλήματος παραμένει υπερβολικά εξειδικευμένη.

Σε συνέντευξή του στο Motor1, ο επικεφαλής της BMW M, Φρανκ φαν Μέελ, εξήγησε ότι μία συμμετοχή στη Formula 1 θα απαιτούσε τη δημιουργία ενός αυτόνομου τεχνολογικού προγράμματος, χωρίς επαρκή σύνδεση με την εξέλιξη των μοντέλων παραγωγής.

«Η Formula 1 βρίσκεται πολύ μακριά από εμάς. Λειτουργεί σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό ως εργαστήριο και η τεχνολογία της δεν μπορεί να μεταφερθεί αρκετά αποτελεσματικά στα αυτοκίνητα παραγωγής. Θα απαιτούσε ένα εντελώς ξεχωριστό τεχνολογικό κέντρο, αποκομμένο από τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας. Η ιστορία της BMW M βασίζεται στη μεταφορά του μηχανοκίνητου αθλητισμού στα μοντέλα δρόμου. Η Formula 1 απλώς δεν ταιριάζει σε αυτό», είπε αρχικά.

Οι αγώνες αντοχής στο προσκήνιο

Η BMW έχει τεράστια παρουσία στους αγώνες αντοχής. Στο WEC μετράει φέτος 2 νίκες και βρίσκεται σε μεγάλη μάχη απέναντι στην Toyota για τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών στη Hypercar. Παράλληλα, στο αμερικανικό πρωτάθλημα της IMSA πρωταγωνιστεί επίσης, με την αγορά της Β. Αμερικής να είναι πολύ σημαντική για τη γερμανική μάρκα.

«Δεν πρόκειται μόνο για το WEC, αλλά και για το IMSA. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του όγκου πωλήσεων της BMW M και αποτελούν τη σημαντικότερη μεμονωμένη αγορά μας. Η BMW αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για αυτόν τον λόγο, το IMSA είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς», πρόσθεσε ο Φαν Μέελ.

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