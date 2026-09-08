To σφοδρό ατύχημα που προκάλεσε ο Σαρλ Λεκλέρ στη Μόντσα θα έχει επιπτώσεις στη Scuderia Ferrari το επόμενο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να τον φέρει σε δύσκολη θέση.

Η συμμετοχή του Σαρλ Λαεκλέρ στο Grand Prix Ισπανίας δεν φαίνεται να βρίσκεται σε αμφιβολία. Ο Μονεγάσκος υποβλήθηκε σε εξετάσεις μετά το ατύχημα των περίπου 60G στη Μόντσα και, παρότι αντιμετώπισε προσωρινά πρόβλημα στην όραση και πόνους, δεν διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός. Οι επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι έγιναν καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Τα άσχημα νέα για τον Μονεγάσκο έρχονται απευθείας από το Μαρανέλο, με τους μηχανικούς της Scuderia να έχουν στείλει στο εργοστάσιο τη λαβωμένη SF-26. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κόστος της ζημιάς από το ατύχημα του Λεκλέρ ανέρχεται στα 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό αναμένεται να έχει επιπτώσεις στον προγραμματισμό της Ferrari και δεν αποκλείεται να βάλει «στοπ» σε ορισμένες αναβαθμίσεις για το φετινό μονοθέσιο.

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Ανησυχία για τη νέα μονάδα ισχύος

Το βασικό πρόβλημα για τη Ferrari αφορά τη μονάδα ισχύος προδιαγραφής ADUO 2, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο μονοθέσιο του Λεκλέρ στη Μόντσα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο κινητήρας φέρεται να υπέστη σημαντική καταπόνηση από τη σφοδρή πρόσκρουση στην Παραμπόλικα. Επιπλέον, η μονάδα ισχύος παρέμεινε σε λειτουργία για αρκετή ώρα μετά το ατύχημα, γεγονός που ενδέχεται να επιβάρυνε περισσότερο την κατάστασή της.

Οι τεχνικοί της Ferrari πραγματοποιούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο Μαρανέλο. Η τελική απόφαση αναμένεται έως το βράδυ της Τρίτης, καθώς ο εξοπλισμός για το αγωνιστικό τριήμερο της Μαδρίτης πρέπει να αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης.

Οι επιλογές της Ferrari και η πιθανή ποινή

Εφόσον η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά με ασφάλεια, η Ferrari θα πρέπει είτε να επιστρέψει σε κάποιο παλαιότερο κινητήρα από το διαθέσιμο απόθεμα του Λεκλέρ είτε να τοποθετήσει καινούργιο, αλλά αναβθμισμένο. Το πρόβλημα δεν αφορά την έκδοση του κινητήρα, αλλά τον επιτρεπόμενο αριθμό εξαρτημάτων για τη σεζόν. Αν η αντικατάσταση υπερβεί το σχετικό όριο, ο Λεκλέρ θα δεχθεί ποινή θέσεων στο grid.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα σε μια εντελώς καινούργια πίστα, όπου οι ομάδες δεν διαθέτουν πραγματικά αγωνιστικά δεδομένα και οι δυνατότητες προσπεράσματος παραμένουν άγνωστες.

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