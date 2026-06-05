Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

Το Grand Prix Μονακό, ο έκτος αγώνας της Formula 1 για το 2026 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να βρουν τα πατήματά τους στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου ενόψει της συναρπαστικής συνέχειας.

Στα πρώτα λεπτά του FP1 οι οδηγοί άρχισαν να μαθαίνουν τα όρια της πίστας και το πού βρίσκονται οι μπαριέρες. Σιγά-σιγά είδαμε τους χρόνους να κατεβαίνουν και τα μονοθέσια να κινούνται πολύ ταχύτερα στη διαδρομή των 3,3 χιλιομέτρων.

Η Ferrari από νωρίς ταχύτατη

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Μονακό ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μεσαία γόμα ελαστικών σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:13,978 και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τον εντός έδρας αγώνα του. Πίσω του ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, με τους δύο οδηγούς να χωρίζονται για μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου. Όμως, ένα λάθος του στον τελευταίο τομέα της πίστας όρισε τη μεταξύ τους διαφορά στα 0,226 δλ στο τέλος της πρώτης περιόδου δοκιμών στο Πριγκιπάτο.

Στην 3η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να βρίσκει χρόνο όσο περνούσε η διαδικασία. Η διαφορά του από τον Λεκλέρ ήταν στο μισό δευτερόλεπτο. Στο ίδιο δέκατο μαζί του ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, o οποίος ήταν στην 4η θέση. Ακολούθησε ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, όμως η μεταξύ τους διαφορά ήταν στο μισό δευτερόλεπτο.

Η McLaren δεν είχε καθαρό FP1

Προβλήματα για την πρωταθλήτρια McLaren Racing στο FP1. O Λάντο Νόρις έμεινε στην 6η θέση μην έχοντας καθαρό γύρο στη διαδικασία με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi μπήκε ανάμεσα στις δύο MCL40 με την 7η θέση, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι έμεινε 8ος, έχοντας εμποδιστεί σημαντικά στο γρήγορο γύρο του.

Την πρώτη 10άδα της κατάταξης στο FP! Ολοκλήρωσαν οι Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Audi και Πιερ Γκασλί με Alpine.

Oscar Piastri wasn't impressed after coming across Arvid Lindblad at Tabac corner 👀👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/hLrVNxz6p5 — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Δύο οδηγοί χτύπησαν στις μπαριέρες

Με 24 λεπτά για το τέλος της διαδικασίας, οι κόκκινες σημαίες έκαναν την εμφάνισή τους στο Μόντε Κάρλο. Ο λόγος ήταν το ατύχημα που είχε ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing. O Γάλλος έχασε το πίσω μέρος της RB22 του στο δεύτερο μέρος των στροφών της πισίνας και προσέκρουσε με αρκετά χιλιόμετρα στις μπαριέρες. Ο οδηγός των «ταύρων» βγήκε αλώβητος από το μονοθέσιό του.

"I'm sorry!" 😢



Here is the crash which brought Isack Hadjar's FP1 to a premature end! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mkTiXR7kKT — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Η δεύτερη διακοπή στο FP1 ήρθε στα τελευταία τρία λεπτά. Ο Φερνάντο Αλόνσο έχασε τον έλεγχο της Aston Martin AMR26 του κατά το φρενάρισμα για το σικέιν Νουβέλ και χτύπησε την εμπρός αεροτομή του στη μπαριέρα. Ευτυχώς για τον Ισπανό, η ζημιά δεν ήταν μεγάλη, όμως αρκετά θραύσματα σκορπίστηκαν στο σημείο.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Στη διαδικασία αυτή οι οδηγοί θα επικεντρωθούν περισσότερο στην εύρεση του καλύτερου setup και στην ιδανική ταχύτητα στον ένα γρήγορο γύρο.

Αποτελέσματα FP1 GP Μονακό