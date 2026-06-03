Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στο μαγευτικό Πριγκιπάτο του Μονακό.

Έπειτα από διακοπή μιας εβδομάδας το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Μονακό, το τριήμερο 5-7 Ιουνίου. Το καλοκαίρι μπαίνει δυναμικά στον κόσμο του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού με έναν από τους πιο λαμπερούς αγώνες του προγράμματος, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο Triple Crown.

Ο αγώνας στο Πριγκιπάτο είναι ο έκτος της φετινής αγωνιστικής σεζόν και σηματοδοτεί την έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδείας της Formula 1. Μάλιστα είναι το πρώτο από τα τρία Grand Prix που περιλαμβάνει ο μήνας Ιούνιος για το 2026.

Γνωρίστε την πίστα

Οι αγώνες στο Μονακό ξεκίνησαν προπολεμικά και συγκεκριμένα το 1929, κάτι που δείχνει πως οι αγώνες είναι στο DNA του Πριγκιπάτου. Το πρώτο Grand Prix για τη Formula 1 έγινε το 1950 και από το 1955 είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αγωνιστικού προγράμματος.

Το σιρκουί έχει μήκος 3.337 μέτρα και αποτελείται από 19 στροφές. Πρόκειται για μία εμβληματική διαδρομή η οποία έχει κερδίσει τις καρδιές αμέτρητων οδηγών. Λόγω του ότι οι μπαριέρες παραμονεύουν σε κάθε στροφή, το επίπεδο δυσκολίας είναι στα ύψη. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 78 γύρους. Για τον αγώνα αυτό η FIA απαγόρευσε τη χρήση των ενεργών αεροδυναμικών βοηθημάτων για λόγους ασφαλείας.

Τις περισσότερες νίκες στο Μονακό έχει ο Άιρτον Σένα με 6 στο σύνολο, ενώ ακολουθούν οι Γκρέιαμ Χιλ και Μίκαελ Σουμάχερ με 5 νίκες. To ρεκόρ πίστας κατέχει ο Λιούις Χάμιλτον από το 2021 με το 1:12,909. Νικητής στον αγώνα του 2025 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren.

A run to the podium after 78 laps in Monaco! 🏃



Jenson Button is just built different 😤#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/8amZ7lladk — Formula 1 (@F1) June 2, 2026

Αλλαγή σκηνικού στο Μονακό;

Η Mercedes-AMG έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, έχοντας πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ο Κίμι Αντονέλι μετρά τέσσερις συνεχόμενες πρωτιές, με τον Ιταλό να έχει χτίσει ένα υγιές προβάδισμα στη βαθμολογία οδηγών.

Ο αγώνας στο Πριγκιπάτο ωστόσο, αναμένεται πολύ διαφορετικός από αυτούς που έχουν προηγηθεί. Η ισχύς του κινητήρα θα παίξει μικρότερο ρόλο, με την αεροδυναμική και τη μηχανική πρόσφυση να είναι οι κύριοι παράγοντες ταχύτητας στο Μονακό. Αυτό θα φέρει στο «παιχνίδι» τη Scuderia Ferrari, η οποία σύμφωνα με τον Λάντο Νόρις είναι το φαβορί για τη νίκη.

Τα ελαστικά για το Grand Prix

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της ιταλικής φίρμας, ωστόσο, λόγω της χαμηλής φθοράς ελαστικών, δύσκολα θα δούμε πάνω από μία αλλαγή ελαστικών.

Μετάδοση και πρόγραμμα GP Μονακό

To GP Μονακό θα μεταδοθεί ζωντανά από το ελεύθερο ANT1 και το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του έκτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα GP Μονακό σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 5 Ιουνίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 6 Ιουνίου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 7 Ιουνίου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.