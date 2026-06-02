Η MG ετοιμάζει το πρώτο της ευρωπαϊκό εργοστάσιο στην Ισπανία

Η SAIC Motor σχεδιάζει να παράγει MG στην Ευρώπη, με στόχο να περιορίσει τον αντίκτυπο των δασμών και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου.

Η MG ετοιμάζεται για μια από τις σημαντικότερες κινήσεις της στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς η μητρική της εταιρεια, SAIC Motor, φέρεται να έχει επιλέξει την Ισπανία για το πρώτο εργοστάσιο της μάρκας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με σχετική δημοσιογραφική αναφορά που επικαλείται πηγές με γνώση των σχεδίων, το εργοστάσιο αυτό θα αποτελέσει κομβικό βήμα στη στρατηγική της εταιρείας, τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην ήπειρο όσο και για τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν την παρουσία τους στην Ευρώπη χωρίς να επιβαρύνονται από τους υψηλότερους εμπορικούς φραγμούς. Για την MG, που έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η τοπική παραγωγή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Θα προσέφερε καλύτερη ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της αγοράς, μεγαλύτερη ευελιξία στην τιμολόγηση και πιθανώς πιο άμεση πρόσβαση σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει διαρρεύσει παραπέμπει σε έναρξη παραγωγής γύρω στο 2028, αν και ακόμη πολλά στοιχεία παραμένουν ανοιχτά. Το ακριβές ύψος της επένδυσης, το είδος των μοντέλων που θα παράγονται και η τελική δυναμικότητα της εγκατάστασης δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Παρ’ όλα αυτά, η κατεύθυνση είναι σαφής: η MG δεν θέλει απλώς να εξάγει αυτοκίνητα στην Ευρώπη, αλλά να ριζώσει παραγωγικά μέσα σε αυτήν.

Αν το σχέδιο προχωρήσει όπως περιγράφεται, η Ισπανία θα αποκτήσει έναν ακόμη σημαντικό βιομηχανικό ρόλο στον χάρτη της ηλεκτροκίνησης και της νέας αυτοκινητοβιομηχανίας. Για την MG, δε, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τη μετάβαση από το στάδιο της ταχείας εξάπλωσης στο στάδιο της μόνιμης εγκατάστασης στην ευρωπαϊκή αγορά. Και αυτό, στην πράξη, είναι ίσως το πιο κρίσιμο βήμα για κάθε μάρκα που θέλει να πάψει να είναι απλώς “νέα” και να γίνει πραγματικά καθιερωμένη.