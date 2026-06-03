To δίκτυο της Zeekr στην Ελλάδα ενισχύεται σημαντικά, καθώς εγκαινιάστηκαν νέα κέντρα σε Σέρρες, Ιωάννινα και Χαλκίδα για να κάνετε Test Drive ολα της τα μοντέλα.

Η Zeekr συνεχίζει την ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά, με τη GEO Mobility Hellas να ανακοινώνει τη λειτουργία νέων Zeekr Test Drive Centers σε τρεις ακόμη περιοχές της χώρας. Η κίνηση αυτή είναι μέρος του στρατηγικού σχεδίου επέκτασης της μάρκας, με στόχο να φέρει τα ηλεκτρικά της μοντέλα πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου εκθεσιακού χώρου της Zeekr στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας πέρα από τα ήδη υφιστάμενα Zeekr Stores σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Νέα σημεία σε Σέρρες, Ιωάννινα και Χαλκίδα. Τα νέα Zeekr Test Drive Centers δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες και δίνουν τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν από κοντά και να οδηγήσουν ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας.

Τα νέα σημεία βρίσκονται στις εξής περιοχές:

Σέρρες – ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, 8ο χλμ. Σερρών - Θεσσαλονίκης

Ιωάννινα – MAXX MOTORS, MAXX MOTORS | 10ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθήνας

Χαλκίδα – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | Λ. Αθηνών - Ξηρόβρυση

Μέσω των νέων εγκαταστάσεων, το κοινό θα μπορεί να πραγματοποιεί δοκιμαστικές διαδρομές με τα Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X, ενώ στο προσεχές διάστημα θα προστεθεί και το νέο Zeekr 7GT.

Σύμφωνα με τη GEO Mobility Hellas, η επέκταση του δικτύου αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού δικτύου παρουσίας σε ολόκληρη τη χώρα. Η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει σε περισσότερους οδηγούς τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά των μοντέλων της Zeekr, ενισχύοντας παράλληλα την εμπειρία εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών της.