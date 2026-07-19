Μετά τον αγώνα στο Σπα ο Σαρλ Λεκλέρ παραδέχθηκε πως η εμφάνιση του Virtual Safety Car θα του έδινε τη δυνατότητα να πανηγυρίσει τη νίκη.

Μετά την επικράτησή του στον προηγούμενο αγώνα στο Σίλβερστον, ο Σαρλ Λεκλέρ πίστεψε πως θα μπορούσε να κερδίσει και στο Grand Prix Βελγίου. Ο Μονεγάσκος πήρε την πρωτοπορία μετά από ένα τυχερό Virtual Safety Car, όμως στο τέλος υπέκυψε στην ανωτερότητα του νικητή Κίμι Αντονέλι.

Αυτό ήταν το τέταρτο φετινό βάθρο του Λεκλέρ, ο οποίος μαζί με τον Λιούις Χάμιλτον έδωσαν στη Ferrari 30 βαθμούς στο πρωτάθλημα, 5 περισσότερους από τη Mercedes F1.

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O Λεκλέρ προσπάθησε μέχρι τέλους

Μετά τον τερματισμό, ο Λεκλέρ παραδέχθηκε πως το σενάριο να πάρει τη νίκη στον αγώνα του Σπα μέχρι και το τέλος του αγώνα.

«Πίστευα στη νίκη μέχρι το τέλος. Είχαμε προφανώς λίγη τύχη με το VSC που ήρθε την ιδανική στιγμή για εμάς, όμως και ο ρυθμός μας ήταν σχετικά ισχυρός», ανέφερε ο Μονεγάσκος.

Παρά τη θετική δυναμική που αναπτύσσει η Scuderia, ο Μονεγάσκος πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν: «Υπήρξαν περίπου πέντε με έξι γύροι με τη σκληρή γόμα όπου δυσκολεύτηκα αρκετά με τον μπροστινό άξονα, αν και στη συνέχεια η αίσθηση επανήλθε κάπως. Ένιωσα καλύτερα το μονοθέσιο. Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει, αλλά σίγουρα αυτός ο αγώνας είναι ένα βήμα προς τα εμπρός».

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