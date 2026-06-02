H FIA έθεσε σε ισχύ το νέο τρόπο μέτρησης του λόγου συμπίεσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης, έναν τομέα που φαίνεται να εκμεταλλεύεται η Mercedes.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου το κύριο θέαμα συζήτησης στον κόσμο της Formula 1 δεν ήταν άλλο από τον κινητήρα της Mercedes-AMG. H γερμανική εταιρεία φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ένα παράθυρο στους τεχνικούς κανονισμούς κινητήρων αναφορικά με το λόγο συμπίεσης.

Η Mercedes μέσω έξυπνης διατύπωσης των κανονισμών κατάφερε υπό προϋποθέσεις να αυξάνει το λόγο συμπίεσης του κινητήρα εσωτερικής καύσης πάνω από το 16:1 που προβλέπεται. Αυτό το κόλπο φαίνεται πως το εκμεταλλεύτηκε και η Red Bull Racing με τον κινητήρα της, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους άλλους κατασκευαστές. Για το λόγο αυτό η FIA παρενέβη πριν ξεκινήσει η σεζόν.

Το «παραθυράκι» βρισκόταν στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η μέτρηση από το τεχνικό επιτελείο της FIA. Η ισχύουσα διατύπωση προέβλεπε ότι η σχέση συμπίεσης ελεγχόταν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όταν το μονοθέσιο βρισκόταν στα pits. Αυτό άφηνε θεωρητικά περιθώριο για διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας όταν ο κινητήρας έφτανε σε πλήρη θερμοκρασία λειτουργίας στην πίστα.

H αλλαγή στον κανονισμό από την FIA

Μετά τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κατασκευαστών κινητήρων, η FIA αποφάσισε να τροποποιήσει τον κανονισμό για το λόγο συμπίεσης. Πλέον η μέτρηση θα πραγματοποιείται με τον κινητήρα τόσο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά και σε θερμοκρασία 130 βαθμών Κελσίου, εξαλείφοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης του συγκεκριμένου κενού.

Αρχικά η αλλαγή επρόκειτο να εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου, μετά το Grand Prix Ουγγαρίας. Ωστόσο, η FIA αποφάσισε να επισπεύσει την εφαρμογή της και πλέον ο νέος κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου. Μετά από αυτή την εξέλιξη η Mercedes ή οποιοσδήποτε άλλος κατασκευαστής κινητήρων δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο παράθυρο στους κανονισμούς.

Η Mercedes παραμένει το σημείο αναφοράς

Παρά τη συγκεκριμένη αλλαγή, αρκετοί μέσα στο paddock της Formula 1 θεωρούν ότι η διαφορά της Mercedes δεν οφείλεται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο τεχνικό πλεονέκτημα. Η γερμανική ομάδα έχει κερδίσει και τα πέντε Grand Prix που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής το 2026 και προηγείται με 74 βαθμούς της Scuderia Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Οι αντίπαλοι της Mercedes εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο μηχανισμό ADUO ώστε να φτάσουν σε απόδοση τη μονάδα ισχύος των Γερμανών. Οι κατασκευαστές που βρίσκονται εντός 2% απόδοσης από τον κορυφαίο κινητήρα δικαιούνται μία αναβάθμιση ανά σεζόν, ενώ όσοι απέχουν περισσότερο από 2% μπορούν να χρησιμοποιήσουν δύο.

Έτσι, παρότι το τεχνικό «παραθυράκι» της Mercedes κλείνει πριν από το Grand Prix Μονακό, η πραγματική μάχη για την ανατροπή των ισορροπιών αναμένεται να δοθεί μέσα από το πρόγραμμα εξέλιξης των μονάδων ισχύος τους επόμενους μήνες.

