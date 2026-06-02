Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο θα φτάσει η McLaren Racing στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 που θα διεξαχθεί στους δρόμους του Πριγκιπάτου.

Η McLaren ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα ιστορικό κεφάλαιο στη Formula 1, καθώς το Grand Prix Μονακό (5-7 Ιουνίου) θα σηματοδοτήσει την 1000ή συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η βρετανική ομάδα επέλεξε να γιορτάσει το σημαντικό ορόσημο με έναν ειδικό χρωματισμό για τα μονοθέσιά της, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί τόσο στο Μονακό όσο και μία εβδομάδα αργότερα στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Το επετειακό livery συνδυάζει το χαρακτηριστικό papaya πορτοκαλί με ανθρακί αποχρώσεις, ενώ ο αριθμός «1000» δεσπόζει στα πλαϊνά του MCL40. Σύμφωνα με τη McLaren, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αρκετές αναφορές σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της ομάδας, από το πρώτο Grand Prix του Μπρους ΜακΛάρεν το 1966 μέχρι τις νίκες, τους τίτλους, την επίτευξη του Triple Crown και το παγκόσμιο ρεκόρ χρόνου pit-stop.

Ένα ιστορικό ορόσημο εκεί που ξεκίνησαν όλα

Η συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η 1000ή συμμετοχή της McLaren θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο ακριβώς μέρος όπου ξεκίνησε η πορεία της στη Formula 1 πριν από 60 χρόνια.

Η ομάδα θα εκθέσει στο Μονακό το πρώτο της μονοθέσιο, τη McLaren M2B, δίπλα στο σημερινό MCL40, ενώ στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο CEO Ζακ Μπράουν, ο επικεφαλής Αντρέα Στέλα, οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι καθώς και αρκετοί νικητές Grand Prix της McLaren από διαφορετικές εποχές.

Όπως εξηγεί η ομάδα του Ουόκινγκ, ο επετειακός χρωματισμός δεν είναι μόνο φόρος τιμής στις επιτυχίες της, αλλά και στις δύσκολες περιόδους που χρειάστηκε να ξεπεράσει.

Η ιστορική στιγμή πλησιάζει

Ενόψει του χιλιοστού Grand Prix της McLaren στο Μονακό, ο CEO της, Ζακ Μπράουν δήλωσε: «Το να βρεθούμε στην εκκίνηση του 1000ού Grand Prix της McLaren στη Formula 1, μάλιστα στο Μονακό, είναι η ιδανική ευκαιρία για να τιμήσουμε τη σπουδαία μας ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είμαστε μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία που φτάνει σε αυτό το απίστευτο ορόσημο, επομένως δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη στιγμή για να κοιτάξουμε το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον μας».

A special livery with special details 🔎#McLarenF1 | #1000GP pic.twitter.com/9Lum1uQ5nn — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 1, 2026

Σχετικά με το χρωματισμό που θα έχει η MCL40 σε Μονακό και Ισπανία ο Αμερικανός δήλωσε: «Σε ολόκληρο το σχέδιο υπάρχουν αναφορές στην πλούσια ιστορία μας, με κρυφές λεπτομέρειες που τιμούν σημαντικά ορόσημα, από τον πρώτο μας αγώνα, τις νίκες και τα πρωταθλήματα, μέχρι το Triple Crown και το παγκόσμιο ρεκόρ χρόνου pit-stop. Ο συγκεκριμένος χρωματισμός συμβολίζει το μήνυμα ότι η McLaren δεν τα παρατά ποτέ. Καθώς η ομάδα πλησιάζει το ορόσημο των 1000 Grand Prix, αναδεικνύει τις ιστορίες και τη δουλειά που χρειάστηκαν για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή, προβάλλοντας όχι μόνο τις επιτυχίες αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και μας έκαναν πιο δυνατούς».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.