Σαν Σήμερα: Ο αγώνας που ο Σουμάχερ έκανε πλάκα στον ανταγωνισμό (vid)

Σαν Σήμερα: Ο αγώνας που ο Σουμάχερ έκανε πλάκα στον ανταγωνισμό (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν είχε ξεκινήσει καλά τη σεζόν του 1996, ωστόσο φρόντισε να δώσει μια απίθανη παράσταση και να πάρει την πρώτη του νίκη με τη Scuderia Ferrari στη Formula 1. Επιπλέον, θα θυμηθούμε το απίστευτο φινάλε στο GP Καναδά του 1991, ενώ ένας άνθρωπος που άλλαξε το μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως τον ξέρουμε σήμερα έχασε τη ζωή του. Στο MotoGP, παραμένουμε επί ιταλικού εδάφους και στην πίστα του Μουτζέλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1970, ο θρυλικός Μπρους ΜακΛάρεν, σκοτώθηκε σε ένα τεστ μιας McLaren M8 στην πίστα του Γκούντγουντ σε ηλικία μόλις 32 ετών. Ο Νεοζηλανδός είχε γίνει ο νεότερος τότε νικητής σε Grand Prix της F1 όταν κέρδισε στο Σίμπρινγκ με την Cooper, το 1959. Αγωνίστηκε με τη βρετανική ομάδα μέχρι το 1966, όταν συμμετείχε για πρώτη φορά με δικό του μονοθέσιο στο Grand Prix του Μονακό. Ο Μπρους κέρδισε επίσης στο Λε Μαν εκείνη τη χρονιά με ένα Ford GT40 και στη συνέχεια κατέκτησε δύο τίτλους στο Can-Am με τις δικές του McLaren M8. Παρά τον θάνατό του, η επώνυμη ομάδα του συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της κατακτώντας τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης τρεις φορές, δύο επιπλέον τίτλους στο Can-Am, και φυσικά έγραψε τη δική της λαμπρή ιστορία στην F1. Μάλιστα, με τις νίκες της στο GP Μονακό και στις 24 Ώρες Λε Μαν έχει κατακτήσει ως κατασκευαστής το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1991, το GP Καναδά της F1 έμεινε στην ιστορία για την τραγελαφική ατυχία του Νάιτζελ Μάνσελ. Ο Βρετανός της Williams είχε ξεπεράσει τον poleman, Ρικάρντο Πατρέζε, στην εκκίνηση κυριαρχώντας έπειτα σε σχεδόν όλον τον αγώνα. Ωστόσο, ενώ πανηγύριζε πρόωρα στον τελευταίο γύρο ο κινητήρας του έσβησε, λίγο μετά τη φουρκέτα πριν την πίσω ευθεία. Έτσι επωφελήθηκε ο πρώην ομόσταβλος και μαινόμενος αντίπαλος, Νέλστον Πικέ της Benetton, ο οποίος κατέκτησε έτσι την 23η και τελευταία του νίκη στην F1. Στο μεταξύ, ο Πατρέζε έχασε την δεύτερη θέση από την μέτρια Tyrrell 020 του Στέφανο Μοντένα και ολοκλήρωσε το βάθρο όντας τρίτος.

Σαν σήμερα το 1996, ο Μίκαελ Σουμάχερ προσέφερε το πρώτο του δείγμα περί επιδέξιας οδήγησης σε βρόχινες συνθήκες και επικράτησε κατά κράτος στο GP Ισπανίας, για την πρώτη του νίκη με τη Scuderia Ferrari. Η ομάδα είχε ποντάρει σε βροχόπτωση για την ημέρα του αγώνα και ρύθμισε αναλόγως το μονοθέσιο του Γερμανού πρωταθλητή, με τον ίδιο ωστόσο να μην κάνει καλή εκκίνηση από την τρίτη θέση. Ωστόσο, κάλυψε μεθοδικά το χαμένο έδαφος και στον 13ο γύρο είχε ήδη προσπεράσει τον Ζακ Βιλνέβ για την πρωτοπορία. Από εκείνο το σημείο έως και τον τερματισμό ο Σουμάχερ ήταν ασυναγώνιστος, ανοίγοντας διαρκώς τη διαφορά από τους υπόλοιπους κατά ολόκληρα δευτερόλεπτα, παρόλο που η Ferrari F310 ήταν αρκετά μέτρια ώστε να διεκδικεί συστηματικά νίκες. Το βάθρο του αγώνα έκλεισε με τους Ζαν Αλεζί και Ζακ Βιλνέβ.

Σαν σήμερα το 2002, ο Βαλεντίνο Ρόσι επικράτησε στο Μουτζέλο για το GP Ιταλίας και σημείωσε την τέταρτη νίκη του στους πρώτους 5 αγώνες του MotoGP. Με αυτή τη νίκη έγινε ο πρώτος αναβάτης που στέφθηκε νικητής στην πίστα αυτή σε όλες τις κατηγορίες, ενώ ξεκίνησε ένα νικηφόρο σερί, με τον «Γιατρό» να κερδίζει στο Μουτζέλο για 7 συνεχόμενα χρόνια.

Σαν σήμερα το 2013, ο πρωταθλητής, Χόρχε Λορένθο, έκανε εξαιρετική εκκίνηση στο GP Ιταλίας και κινήθηκε σε άπιαστο ρυθμό στην πίστα του Μουτζέλο, για να κατακτήσει τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν για το MotoGP. Ωστόσο, για πολλούς θεατές ο αγώνας είχε τελειώσει στην τέταρτη στροφή του πρώτου γύρου όταν ο Βαλεντίνο Ρόσι συγκρούστηκε με τον Άλβαρο Μπαουτίστα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ντάνι Πεντρόσα, ενώ τρίτος ήταν ο Καλ Κράτσλοου.

Σαν σήμερα το 2019, η πίστα του Μουτζέλο προσέφερε έναν θεότρελο αγώνα στην ιστορία του MotoGP, με τον Ντανίλο Πετρούτσι να κατακτά επιτέλους την πρώτη του νίκη ύστερα από 8 χρόνια παρουσίας και 132 εκκινήσεις στη μεγάλη κατηγορία. Ο Ιταλός αναβάτης της Ducati χρειάστηκε να εκμεταλλευτεί την ανοιχτή γραμμή των Μαρκ Μάρκεθ και Αντρέα Ντοβιτσιόζο στην πρώτη στροφή του τελευταίου γύρου, ώστε να «κλέψει» την πρωτοπορία και να πάρει πρώτος την καρό σημαία σε ένα επικό photo-finish.

Φωτογραφίες: formulastats/Χ

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 