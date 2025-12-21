Τα πολιτικά παιχνίδια και η ίντριγκα ενόψει της νέας εποχής της Formula 1 ξεκίνησαν πριν από την ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς.

Λίγες εβδομάδες πριν τα μονοθέσια της Formula 1 βγουν για πρώτη φορά στην πίστα με τους νέους κανονισμούς του 2026, ένα πιθανό τεχνικό «παραθυράκι» στους κινητήρες απειλεί να πυροδοτήσει την πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση της νέας εποχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του The Race από υψηλόβαθμες πηγές του paddock, τουλάχιστον δύο κατασκευαστές φέρονται να έχουν εντοπίσει μια γκρίζα ζώνη στους κανονισμούς. Αυτή θα μπορούσε να τους προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα από την αρχή του νέου κύκλου κανονισμών.

All eyes on the future 🤩



The biggest overhaul of regulations in the sport's history arrives in 2026!



Everything you need to know about the 2026 F1 regulations is available to watch now on our YouTube channel 📺#F1 pic.twitter.com/K2nqGbOVq5 — Formula 1 (@F1) December 17, 2025

Το ζήτημα του λόγου συμπίεσης στους κινητήρες του 2026

Το επίμαχο σημείο αφορά τον λόγο συμπίεσης των νέων μονάδων ισχύος. Οι κανονισμοί του 2026 ορίζουν ότι ο λόγος συμπίεσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 16:0. Μέχρι φέτος, το όριο ήταν στο 18:0.

Ωστόσο, σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα ορισμένοι κατασκευαστές ενδέχεται να έχουν σχεδιάσει κινητήρες που, αν και συμμορφώνονται τυπικά με τους κανονισμούς, επιτυγχάνουν υψηλότερο λόγο συμπίεσης σε συνθήκες λειτουργίας στην πίστα. Τα τεστ νομιμότητας που κάνει η FIA είναι στατικά και όχι εν κινήσει.

Mercedes και Red Bull στο επίκεντρο των συζητήσεων

Χωρίς να έχει υπάρξει επίσημη καταγγελία, οι Mercedes και Red Bull βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των ανταγωνιστών τους. Η Mercedes προμηθεύει κινητήρες στις Mercedes, McLaren, Alpine και Williams, ενώ η Red Bull καλύπτει τις ανάγκες των Red Bull Racing και Racing Bulls.

Η φημολογούμενη λύση βασίζεται στη θερμική διαστολή εξαρτημάτων του κινητήρα. Καθώς ο λόγος συμπίεσης μετριέται σε στατικές συνθήκες και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, πολύπλοκα εξαρτήματα ενδέχεται να διαστέλλονται όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία, αυξάνοντας έτσι την πραγματική συμπίεση εν κινήσει.

Αλλαγές στους κανονισμούς και στάση της FIA

Το Άρθρο C5.4.3 των τεχνικών κανονισμών έχει ήδη τροποποιηθεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Τον Οκτώβριο προστέθηκε η διευκρίνιση ότι η μέτρηση γίνεται σε «θερμοκρασία περιβάλλοντος», ενώ πρόσφατα ορίστηκε ότι η διαδικασία μέτρησης θα καθορίζεται από κάθε κατασκευαστή κινητήρων και θα εγκρίνεται από τη FIA.

Εκπρόσωπος της FIA ξεκαθάρισε ότι η μέθοδος μέτρησης δεν έχει αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο κανονιστικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το θέμα συζητείται ενεργά στα τεχνικά φόρα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαμαρτυριών στο GP Αυστραλίας

Με τους κινητήρες ήδη ομολογκαρισμένους και τα σχέδια «κλειδωμένα», οποιαδήποτε αλλαγή στους κανονισμούς θα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη. Αν η FIA κρίνει ότι το φαινόμενο παραβιάζει το πνεύμα των κανονισμών, ενδέχεται να παρέμβει. Διαφορετικά, το πεδίο θα παραμείνει ανοιχτό για όλους.

Σε περίπτωση που η δυσαρέσκεια συνεχιστεί, δεν αποκλείεται η πρώτη επίσημη διαμαρτυρία να κατατεθεί ήδη από τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν, στο Grand Prix της Αυστραλίας, δίνοντας από νωρίς τον τόνο για μια ιδιαίτερα τεχνική και πολιτικά φορτισμένη χρονιά στη Formula 1.

