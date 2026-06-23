Σαν Σήμερα: Οι Τζιμ Κλαρκ και Μισέλ Μουτόν χάρισαν ιστορικές στιγμές (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι φίλοι της Formula 1 που βρέθηκαν στην πίστα του Ζάντβορτ πριν από 60 χρόνια έγιναν μάρτυρες μια τρομερής εμφάνισης του Τζιμ Κλαρκ, ο οποίος σάρωσε τον ανταγωνισμό. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα μάθουμε για την πρώτη νίκη της Tyrrell, μία νίκη του Ρούμπενς Μπαρικέλο και μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον. Σήμερα, έχει επίσης γενέθλια μια γυναίκα που άλλαξε το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 23/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1951, γεννήθηκε η Μισέλ Μουτόν. Νικήτρια στην κατηγορία της στο Λε Μαν και διάσημη για τις ικανότητές της στους αγώνες ράλλυ, η Μουτόν έκανε επανάσταση στο motorsport κατά τις δεκαετίες του ’70 και ’80, καταρρίπτοντας κάθε στερεότυπο περί οδηγικών ικανοτήτων βάσει φύλου. Το 1981 βρέθηκε σε θέση εργοστασιακής οδηγού στην Audi και έκτοτε ξεκίνησε την επιτυχημένη πορεία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Κατέκτησε την πρώτη της νίκη στο Ράλλυ Σαν Ρέμο και την επόμενη χρονιά σημείωσε άλλες τρεις νίκες – μεταξύ αυτών και στο Ράλλυ Ακρόπολις, διεκδικώντας στα ίσα τον τίτλο από τον θρυλικό Βάλτερ Ρερλ. Τελικά δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη.

Σαν σήμερα το 1963, ο θρυλικός Τζιμ Κλαρκ συνέτριψε τον ανταγωνισμό στο GP Ολλανδίας ρίχνοντας γύρο σε όλους τους οδηγούς, κατακτώντας έτσι το δεύτερο Grand Chelem του στην F1 καθώς και την δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Ο Νταν Γκέρνι, παρόλο που είχε εκκινήσει μόλις 14ος, κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση με μια Brabham-Climax, ενώ η τρίτη του βάθρου καταλήφθηκε από τον Τζον Σέρτις της Ferrari.

Σαν σήμερα το 1968, η ομάδα του Κεν Τίρελ κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στην F1 στο GP Ολλανδίας, με τον ανερχόμενο Τζάκι Στιούαρτ να κυριαρχεί οδηγώντας μια Matra MS10 με κινητήρα Ford. Στην δεύτερη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Ζαν-Πιέρ Μπελτουάζ με μια πλήρως εργοστασιακή Matra MS11 και ήταν μάλιστα ο μόνος οδηγός που δεν είχε δεχτεί γύρο. Η τρίτη θέση του βάθρου κατέληξε στην BRM P133 του Πέδρο Ροντρίγκεζ.

Σαν σήμερα το 1974, η Ferrari έκανε επίδειξη δύναμης στην πίστα του Ζάντβορτ με τον Νίκι Λάουντα να κερδίζει για δεύτερη φορά στη σεζόν, μπροστά από τον Κλέι Ρεγκατσόνι. Ο αγώνας είχε και απρόοπτα όπως το ατύχημα του Τζέιμς Χαντ.

Σαν σήμερα το 1985, ο Κέκε Ρόσμπεργκ έκανε εξαιρετική εκκίνηση στο σιρκουί πόλης του Ντιτρόιτ, πήρε την πρωτοπορία από τον poleman Άιρτον Σένα και έβαλε πλώρη για την πρώτη του νίκη στη σεζόν με τη Williams. Η Ferrari κατέλαβε τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου χάρη στους Στεφάν Γιοχάνσον και Μικέλε Αλμπορέτο.

Σαν σήμερα το 1991, οι Τζόνι Χέρμπερτ, Μπερτράν Γκασό και Βόλκερ Βέιντλερ μοιράστηκαν το πανέμορφο και εμβληματικό Mazda 787B #55 και κατέκτησαν τις 24 Ώρες Λε Μαν. Αυτός ήταν ο πρώτος θρίαμβος ιαπωνικής μάρκας στο θρυλικό event. Παρά τις έντονες επιφυλάξεις γύρω από την ανθεκτικότητα των περιστροφικών κινητήρων wankel που αξιοποιούσε η Mazda, το 787B #55 επέδειξε τρομερή αξιοπιστία και εξοικονόμηση καυσίμων ξεπερνώντας έτσι τις τρεις εργοστασιακές Jaguar XJR-12, για να σημειώσει ένα ιστορικό αποτέλεσμα.

Σαν σήμερα το 2002, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο κέρδισε ξανά μετά την παρθενική του νίκη στη Γερμανία το 2000, περνώντας τους αδερφούς Σουμάχερ στον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού GP στο Νίρμπουργκρινγκ. Ο Βραζιλιάνος της Ferrari είχε εκκινήσει 4ος και βρέθηκε στη δεύτερη θέση μέσα σε ελάχιστα μέτρα, προσπερνώντας και την Williams του Ραλφ Σουμάχερ για την πρωτοπορία πριν τη στροφή 8. Ενώ οι Μπαρικέλο και Μίκαελ Σουμάχερ οδηγούσαν ανενόχλητοι προς το 1-2 της Ferrari, η έτερη Williams του poleman, Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, συγκρούστηκε στον 28ο γύρο με την McLaren του Ντέιβιντ Κούλθαρντ και αμφότεροι εγκατέλειψαν, προβιβάζοντας έτσι τον νεαρό Κίμι Ράικονεν στην τρίτη θέση του βάθρου.

Σαν σήμερα το 2019, ο Λιούις Χάμιλτον πήρε με άνεση τη νίκη στο GP Γαλλίας από την pole position. Ήταν η έκτη του επιτυχία στους οκτώ πρώτους αγώνες της σεζόν. Ο Βρετανός πρωταθλητής της Mercedes ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και άφησε σχεδόν 18 δευτερόλεπτα πίσω του τον Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός πίεζε στο όριο, καθώς ήθελε να τον προσπεράσει ο νεαρός Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος τα έδωσε όλα. Όμως η Mercedes έκανε το 1-2 και ο Μονεγάσκος της Ferrari αρκέστηκε στην 3η θέση.

Φωτογραφίες: KrisVanD2/X