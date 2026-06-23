BYD: «Απόβαση» στο Goodwood με οκτώ νέα μοντέλα

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συμμετέχει στο διάσημο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood με πρεμιέρες από τις μάρκες Denza, Yangwang και BYD.

Ο Όμιλος BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο Goodwood Festival of Speed 2026 με την παρουσίαση οκτώ νέων μοντέλων. Η γκάμα περιλαμβάνει από παγκόσμιες πρεμιέρες μέχρι λανσαρίσματα για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπώντας τρεις διαφορετικές μάρκες του ομίλου. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε ένα περίπτερο τριών επιπέδων, έκτασης 2.016 τ.μ., το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Στέλλα Λι, επεσήμανε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μια ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων της εταιρείας. Σύμφωνα με την ίδια, ο όμιλος αποδεικνύει ότι η καινοτομία, οι επιδόσεις, ο premium σχεδιασμός και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι παγκόσμιες πρεμιέρες της Denza

Στο επίκεντρο της παρουσίας του ομίλου βρίσκεται η premium μάρκα DENZA, η οποία πραγματοποιεί την επίσημη είσοδό της στη βρετανική αγορά. Στο Goodwood θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα των αμιγώς ηλεκτρικών DENZA Z Coupe και DENZA Z Racing. Τα δύο μοντέλα βασίζονται στη σχεδιαστική φιλοσοφία "Pure Emotion", η οποία παρουσιάστηκε αρχικά με το DENZA Z Spider στην έκθεση Auto China 2026 στο Πεκίνο, τον περασμένο Απρίλιο. Η έκδοση Coupe διαθέτει σύστημα τριών ηλεκτροκινητήρων και επιτυγχάνει τελική ταχύτητα 349 χλμ./ώρα (217 mph), προσφέροντας παράλληλα διάταξη 2+2 καθισμάτων, ενώ η έκδοση Racing ξεχωρίζει για το αεροδυναμικό πακέτο από ανθρακονήματα.

Παράλληλα, η μάρκα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το premium SUV BAO 5, το οποίο χρησιμοποιεί την off-road τεχνολογία DM-o (Dual Mode Off-Road), συνδυάζοντας τρεις ηλεκτροκινητήρες με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα. Το Z9GT θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα διατεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ θα ακολουθήσει το πολυτελές MPV D9 DM-i, το οποίο προσφέρει plug-in υβριδικό σύστημα με αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 209 χιλιόμετρα κατά WLTP και δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 353 ίππων.

Τα ρεκόρ της πολυτελούς μάρκας Yangwang

Η luxury μάρκα YANGWANG φέρνει στο Φεστιβάλ το αμιγώς ηλεκτρικό supercar U9 Xtreme, σηματοδοτώντας την έναρξη της διάθεσής του στους Ευρωπαίους αγοραστές. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει σημειώσει χρόνο 6:59.157 στο Nürburgring Nordschleife, καταρρίπτοντας το ρεκόρ πίστας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραγωγής, ενώ πέτυχε και επίσημο ρεκόρ τελικής ταχύτητας αυτοκινήτου παραγωγής με 496,22 χλμ./ώρα.

Δίπλα του θα βρεθεί το U8L, ένα τετραθέσιο πολυτελές SUV που διαθέτει δυνατότητα πλεύσης στο νερό, καθώς και η executive λιμουζίνα U7. Το U7 θα διατίθεται με plug-in υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, ενσωματώνοντας το σύστημα τετρακίνησης e⁴ με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, τετραδιεύθυνση και την προηγμένη ενεργή ανάρτηση DiSus-Z.

Στρατηγικά μοντέλα για τη βρετανική αγορά από την BYD

Η ίδια η μάρκα BYD παρουσιάζει για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο το DOLPHIN G DM-i και το pick-up SHARK. Το DOLPHIN G DM-i, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Βερολίνο, αποτελεί μια νέα πρόταση στην κατηγορία των supermini με τεχνολογία plug-in hybrid, προσφέροντας συνολική αυτονομία 1.040 χιλιομέτρων και χώρο αποσκευών 425 λίτρων. Το plug-in υβριδικό pick-up SHARK, που πραγματοποιεί την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, αποδίδει 435 ίππους, επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 5,7 δευτερόλεπτα και προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 89 χιλιομέτρων με ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.500 κιλά.

Εκτός από τα οχήματα, ο χώρος της BYD θα προσφέρει στους επισκέπτες μια σειρά από διαδραστικές εμπειρίες και δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ειδικός χώρος τεχνολογίας (Tech Zone), χώρος επίδειξης εκτός δρόμου δυνατοτήτων, ρομπότ, προσομοιωτές οδήγησης, κατάστημα επίσημων προϊόντων (merchandise store) καθώς και rooftop terrace με υπηρεσίες φιλοξενίας.