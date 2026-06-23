Νέο συμβόλαιο συνεργασίας υπέγραψε ο Μαρκ Μάρκεθ με την Ducati Corse, παραμένοντας μέλος της ιταλικής ομάδας στην εποχή των 850cc.

Η αναμονή έλαβε τέλος στο Borgo Panigale και το «κόκκινο» θα παραμείνει το χρώμα του Μάρκ Μάρκεθ για τα επόμενα χρόνια στο MotoGP. Η Ducati Corse ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ισπανό παγκόσμιο πρωταθλητή για τις σεζόν 2027 και 2028, θωρακίζοντας το τεχνικό και αγωνιστικό της project με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Η μετακίνηση του Μάρκεθ στην Ducati Lenovo Team αποδείχθηκε μια από τις πιο επιτυχημένες επιλογές στην ιστορία του MotoGP. Μετά την πρώτη του αναγνωριστική χρονιά, το 2025 εξελίχθηκε σε έναν απόλυτο θρίαμβο: 14 νίκες σε Sprint, 11 νίκες σε Grand Prix και η κατάκτηση του τίτλου αναβατών προτού καν διεξαχθούν οι τελευταίοι πέντε αγώνες της χρονιάς. Παράλληλα, ο Ισπανός διέλυσε κάθε ρεκόρ συγκομιδής βαθμών, φτάνοντας τους 545 σε μία σεζόν. Η επιστροφή του στην κορυφή του κόσμου, έξι χρόνια μετά τον τελευταίο του τίτλο, γράφτηκε ήδη με χρυσά γράμματα στην ιστορία των σπορ.

Το ιστορικό ορόσημο των «τριών 100»

Η φετινή χρονιά έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η Ducati γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Μέσα σε αυτό το πανηγυρικό κλίμα, οι μοίρες του Μάρκεθ και της ιταλικής ομάδας διασταυρώθηκαν σε ένα μοναδικό στατιστικό ορόσημο κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Ουγγαρίας, όπου επιτεύχθηκε μια ιστορική τριπλή κατοστάρα.

Το νούμερο 100 πλέον αντιπροσωπεύει τα χρόνια της Ducaτι, τις συνολικές νίκες στην καριέρα του Μάρκ Μάρκεθ σε όλες τις κατηγορίες (74 στο MotoGP, 16 στο Moto2 και 10 στα 125cc), αλλά και τις επιτυχίες της εργοστασιακής ομάδας της Ducati στη μεγάλη κατηγορία από το 2003 μέχρι σήμερα. Αυτή η χημεία αποτυπώνεται ανάγλυφα και στα λόγια του CEO της εταιρείας, Κλαούντιο Ντομενικάλι, ο οποίος τόνισε ότι ο Μάρκεθ, πέρα από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, πρεσβεύει απόλυτα τη νοοτροπία της φίρμας, συνδυάζοντας την εργατικότητα με την αρμονία μέσα στο γκαράζ.

Ο Μάρκεθ έχει ακόμα ψηλότερους στόχους

Από την πλευρά του, ο Μάρκ Μάρκεθ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι Ιταλοί, ξεκαθαρίζοντας ότι το κίνητρό του για νέες επιτυχίες παραμένει στα ύψη.

«Είμαι κόκκινος. Είμαι πραγματικά ευτυχισμένος με τη νέα συμφωνία και που συνεχίζω να αποτελώ μέλος αυτής της οικογένειας. Όταν αποφάσισα να έρθω στην Ducati, ήμουν πεπεισμένος ότι πρόκειται για το πιο ανταγωνιστικό project. Πίστεψαν σε μένα και χτίσαμε μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και τη σκληρή δουλειά. Με αυτή την ανανέωση επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους, σεβόμενοι τους χρόνους μου και δίνοντάς μου την ηρεμία που χρειαζόμουν. Την πρώτη μας χρονιά παλέψαμε για τον τίτλο και τον κερδίσαμε, ένα ανεκτίμητο αποτέλεσμα που δείχνει ότι επιλέξαμε το σωστό μονοπάτι. Συνεχίζω να αγωνίζομαι γιατί λατρεύω αυτό το σπορ και θέλω να πετύχω ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. Όσο είμαι εδώ, θα δίνω τα πάντα για να βάφω το μέλλον κόκκινο», δήλωσε.

Με το συμβόλαιο να εκτείνεται πλέον μέχρι το 2028, η Ducati Lenovo Team εξασφαλίζει την παρουσία του κορυφαίου αναβάτη της γενιάς του, θέτοντας τις βάσεις για τη διατήρηση των σκήπτρων στο MotoGP.