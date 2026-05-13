Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για το 2026 παρουσιάστηκε και επισημοποιήθηκε η EKO Super Special Stage στο The Εllinikon Sports Park.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2026 έχει ξεκινήσει. Ο εθνικός μας αγώνας είναι ο όγδοος του παγκοσμίου πρωταθλήματος WRC και θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου.

Με έδρα το Λουτράκι, ο εθνικός μας αγώνας αναπτύσσεται σε τρεις Περιφέρειες της χώρας: Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Έτσι, χαράσσεται μια διαδρομή με έντονες γεωμορφολογικές αντιθέσεις και υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας. Ο σχεδιασμός του αγώνα επιδιώκει τη δημιουργία ενός συνεχούς, απαιτητικού αγωνιστικού «νήματος» που διατρέχει διαφορετικές περιοχές δίχως να πληγώνεται η φυσιογνωμία των ειδικών διαδρομών.

Στην Αθήνα η υπερειδική

Κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για το 2026 στο The Εllinikon Experience Centre, επισημοποιήθηκε η τοποθεσία της υπερειδικής. Για το 2026 η EKO Super Special Stage θα διεξαχθεί στο The Εllinikon Sports Park την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media του αγώνα, θα κατασκευαστεί μια προσωρινή διαδρομή για τη διεξαγωγή της υπερειδικής, με τις εξέδρες για τους θεατές να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία.

Ξεκίνησε η επίσημη παρουσίαση του EKO @AcropolisRally 2026 στο The Εllinikon Experience Centre, με τη μεγάλη ανακοίνωση της ημέρας να αφορά τη νέα EKO Super Special Stage στο The Εllinikon Sports Park.



Το εμβληματικό ελληνικό ράλλυ συνδέεται με το μεγαλύτερο έργο αστικής… pic.twitter.com/VRRyKG9kIQ — EKO Acropolis Rally (@AcropolisRally) May 13, 2026

Ο εμβληματικός «Αγώνας των Θεών» συνδέεται πλέον με το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, σε μια διοργάνωση που σηματοδοτεί νέα εποχή για τον αγώνα.

Νέες ειδικές διαδρομές στο 2026

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προσθήκη νέων ειδικών διαδρομών. Η ΕΔ «Παρνασσός» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς συνδυάζει ιστορική αναφορά και νέα σχεδίαση: τα πρώτα 19,28 χιλιόμετρα ταυτίζονται με τμήμα της ειδικής Δροσοχώρι που χρησιμοποιήθηκε το 2009, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι έως τον τερματισμό είναι εντελώς νέο, επεκτείνοντας τη διαδρομή σε άγνωστο έως σήμερα αγωνιστικό πεδίο.

Στην Αρκαδία, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί δύο ολοκαίνουργιες ειδικές διαδρομές, στο Μαίναλο και στις Κολλίνες, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου. Στην Αργολίδα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιστροφή της ΕΔ «Κεφαλάρι», η οποία εντάχθηκε τελευταία φορά στη διαδρομή του αγώνα το 2013. Η επανεμφάνισή της ενισχύει τη γεωγραφική ανάπτυξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στην ανατολική Πελοπόννησο, προσθέτοντας μια ειδική με γνώριμο αλλά πάντα απαιτητικό χαρακτήρα. Παράλληλα, η ΕΔ «Γυμνό», γνώριμη ως ονομασία από παλαιότερες εκδόσεις του αγώνα, επιστρέφει με νέα χάραξη, σχεδιασμένη εξαρχής ώστε να ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία του σημερινού WRC.