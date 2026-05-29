Η Volvo Cars επεκτείνει την πρόσβαση στο δίκτυο των 20.000 Tesla Supercharger στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η Volvo Cars ανακοίνωσε τη σημαντική επέκταση της πρόσβασης στο δίκτυο Tesla Supercharging για τους οδηγούς αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της στην Ευρώπη, καθώς και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού . Η συγκεκριμένη στρατηγική κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη φιλοσοφία της σουηδικής εταιρείας να καταστήσει τη δημόσια φόρτιση πιο ενιαία, αξιόπιστη και απλή για τους χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, από το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι οδηγοί Volvo θα μπορούν να χρησιμοποιούν απευθείας την εφαρμογή της εταιρείας (Volvo Cars app) για να φορτίζουν τα οχήματά τους στο δίκτυο της Tesla . Η πρόσβαση αυτή αφορά περισσότερους από 20.000 σταθμούς Tesla Supercharger σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η Ελλάδα, καθώς και άλλες κεντρικές αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Συμβατότητα μοντέλων και η επέκταση στην αγορά της Ασίας

Η νέα δυνατότητα αφορά μια εκτεταμένη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Volvo . Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες για τη χρήση του δικτύου Tesla Supercharger καλύπτουν τα μοντέλα EX30, EX40, EC40, EX60, EX90, καθώς και την επερχόμενη premium ηλεκτρική λιμουζίνα ES90 . Παράλληλα, η Volvo Cars σχεδιάζει να μεταφέρει επιλεγμένα μοντέλα της στο Σύστημα Φόρτισης Βορείου Αμερικής (πρότυπο NACS/SAE J3400) σε σημαντικές αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, όπως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2029, εξασφαλίζοντας αντίστοιχη πρόσβαση στο μέλλον.

Ο Αλεχάντρο Κάστρο Πέρες, Επικεφαλής Λύσεων Ενέργειας στη Volvo Cars, υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης διεύρυνσης για την καθημερινότητα των οδηγών . Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η προσθήκη των σταθμών Tesla Supercharger στην Ευρώπη σημαίνει ότι οι πελάτες της μάρκας αποκτούν πλέον ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίκτυα ταχείας φόρτισης, υποστηρίζοντας την προσπάθεια της εταιρείας να δημιουργήσει ένα απρόσκοπτο ενεργειακό οικοσύστημα καθώς επιταχύνει την πορεία της προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση.

Το παγκόσμιο δίκτυο φόρτισης και οι περιβαλλοντικοί στόχοι

Ήδη σήμερα, το ψηφιακό περιβάλλον της Volvo προσφέρει στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων πρόσβαση σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια σημεία φόρτισης παγκοσμίως μέσω της επίσημης εφαρμογής . Πιο αναλυτικά, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιούν το Volvo Cars app σε 120.000 σημεία φόρτισης στη Βόρειο Αμερική (συμπεριλαμβανομένων των εκεί σταθμών Tesla Supercharger), καθώς και σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια σημεία φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συνεχής διεύρυνση των υποδομών φόρτισης συνδέεται άμεσα με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του Volvo Car Group . Η εταιρεία, η οποία κατά τη διάρκεια του 2025 διέθεσε περισσότερα από 710.000 αυτοκίνητα παγκοσμίως, με το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών να αντιπροσωπεύει το 46% του συνόλου των πωλήσεών της, διατηρεί τη σταθερή φιλοδοξία να μετατραπεί σε μια εταιρεία αποκλειστικά ηλεκτρικών οχημάτων, έχοντας δεσμευτεί για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το έτος 2040.