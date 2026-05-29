Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα του Μουτζέλο.

Το Grand Prix Ιταλίας, ο έβδομος αγώνας του MotoGP στην αγωνιστική σεζόν του 2026 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους 45 λεπτά ώστε να πάρουν μια πρώτη αίσθηση από την πίστα και τις μοτοσικλέτες τους.

Αυτό το τριήμερο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση ο Μαρκ Μάρκεθ, ενώ στη θέση του Ζοάν Ζαρκό στην LCR ήταν ένας παλιός γνώριμος του MotoGP, o Καλ Κράτσλοου.

Δυναμικό ξεκίνημα για Ντι Τζιαναντόνιο

Στην κορυφή των χρόνων του FP1 ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46. O Ιταλός, νικητής στο GP Καταλονίας, ξεκίνησε εξαιρετικά το τριήμερο του εντός έδρας αγώνα του και με το 1:46,242 πήρε την 1η θέση. Ο χρόνος του ήταν εντυπωσιακός, καθώς άφησε τον Χόρχε Μαρτίν στη 2η θέση της κατάταξης για 0,369 δλ, με τον Ισπανό να μην έχει για την ώρα απάντηση στον Ιταλό.

Στην 3η θέση ήταν ο Άι Ογκούρα κάνοντας ένα γρήγορο πέρασμα στο τέλος του FP1 για την Trackhouse Racing. Ο Μάβερικ Βινιάλες έκανε καλό ξεκίνημα στο τριήμερο με την 4η θέση, ενώ ο Τζακ Μίλερ με μια πολύ θετική εμφάνιση πήρε την 5η θέση στο FP1.

O Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν 6ος μπροστά από τον Φερμίν Αλντεγκέρ. Ο 8ος Πέκο Μπανάια της Ducati είχε την 1η θέση για ένα μεγάλο μέρος του FP1, ενώ στο τέλος δεν έβαλε φρέσκο σετ ελαστικών, σε αντίθεση με την πλειονότητα των αντιπάλων του. Ο Ραούλ Φερνάντεθ ήταν στην 9η θέση, ενώ τη 10άδα συμπλήρωσε ο Φράνκο Μορμπιντέλι.

Στην επιστροφή του στη δράση, ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν 15ος, ακριβώς πίσω από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση στο Μουτζέλο για το Grand Prix Ιταλίας θα συνεχιστεί στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Στη διαδικασία αυτή θα οριστούν οι 10 αναβάτες που θα πάρουν το εισιτήριο για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1