O Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στην πίστα του Μουτζέλο.

Το Grand Prix Ιταλίας, ο έβδομος αγώνας του MotoGP για το 2026, συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Οι αναβάτες είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν την ταχύτητα των μοτοσικλετών τους και παράλληλα να θέσουν ένα γρήγορο χρόνο.

Από τη διαδικασία ορίστηκαν οι πρώτοι 10 αναβάτες που πήραν απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών. Στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε δύο φορές για συμβάντα των Φάμπιο Κουαρταραρό και Μπραντ Μπίντερ.

Η Ducati κυρίαρχη την Παρασκευή στο Μουτζέλο

Ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στο GP Ιταλίας ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46. Ο Ιταλός ήταν εντυπωσιακός και στο τέλος της διαδικασίας έγραψε το 1:44,808 και πήρε την 1η θέση. Έτσι έκανε το δύο στα δύο έως τώρα στο φετινό αγωνιστικό τριήμερο του Μουτζέλο.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Πέκο Μπανάια της Ducati, ο οποίος ήταν μόλις 0,091 δλ μακριά από την κορυφή, σε μία θετική ημέρα για τον Ιταλό. Ακολούθησαν άλλοι δύο τοπικοί ήρωες, με τον Ενέα Μπαστιανίνι της Tech3 KTM στην 3η θέση, ενώ 4ος ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ ήταν 5ος στη διαδικασία, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ κατάφερε να χτίσει μομέντουμ και πήρε την 6η θέση, φέρνοντας πέντε Ducati στις έξι πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ακολούθησαν οι δύο εργοστασιακές Aprilia, με τον Μάρκο Μπετζέκι μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Άλεξ Ρινς με Yamaha και Ντιόγκο Μορέιρα της LCR.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:10 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Οι κατατακτήριες δοκιμές θα διεξαχθούν στις 11:50 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα