Ο Στέφανο Ντομενικάλι μίλησε για την ετοιμότητα της Formula 1 σε περίπτωση που ορισμένα Grand Prix όπως των Κατάρ και Άμπου Ντάμπι δεν μπορούν να διεξαχθούν.

Η Formula 1 εξετάζει ήδη εναλλακτικά σχέδια για το τέλος της σεζόν αν δεν διεξαχθούν τα GP Κατάρ και Άμπου Ντάμπι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ο CEO της Formula One Group, Στέφανο Ντομενικάλι, επιβεβαίωσε πως η Formula 1 έχει ήδη έτοιμο «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» σε περίπτωση που τα Grand Prix Κατάρ και Άμπου Ντάμπι δεν μπορέσουν τελικά να διεξαχθούν στο τέλος της φετινής σεζόν.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί τεράστια αβεβαιότητα, παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις αρχές Απριλίου. Ήδη η Formula 1 αναγκάστηκε να ματαιώσει τα Grand Prix Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας που ήταν προγραμματισμένα για τον Απρίλιο. Οι αγώνες δεν αντικαταστάθηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κενό πέντε εβδομάδων.

Η F1 παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις

Παρότι υπάρχει πίεση από διοργανωτές ώστε ορισμένοι αγώνες να επιστρέψουν στο καλεντάρι αργότερα μέσα στη χρονιά, η Formula 1 δεν μπορεί ακόμη να πάρει οριστικές αποφάσεις. Ο Ντομενικάλι παραδέχθηκε πως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη.

«Όπως συνέβη και με την Covid περίοδο, πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο πραγματιστές γίνεται. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα αποσύραμε τους αγώνες του Μπαχρέιν και της Τζέντα οφείλεται στο ότι γνωρίζαμε πως εκείνη τη στιγμή δεν ήταν δυνατό να πάμε εκεί».

Ο Ιταλός τόνισε πως η Formula 1 δεν μπορεί να λειτουργήσει σε περιοχές που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση: «Ειδικά επειδή το πρωτάθλημα έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα, είναι ένα σπορ που φέρνει χαρά και απόλαυση. Πρέπει να πηγαίνεις σε ένα μέρος όπου αυτή είναι πραγματικά η ατμόσφαιρα».

Σύντομα οι αποφάσεις – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Παρά την αβεβαιότητα, οι διοργανωτές σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι συνεχίζουν ήδη την πώληση εισιτηρίων για τους αγώνες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

«Οι διοργανωτές σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι πουλάνε ήδη εισιτήρια και οι πωλήσεις πηγαίνουν πολύ, πολύ καλά. Θα έρθει όμως η στιγμή που θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Δεν είναι σαν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα όπου υπάρχουν μόνο δύο ομάδες και 22 παίκτες και οι αλλαγές γίνονται εύκολα. Για εμάς υπάρχει τεράστια πολυπλοκότητα στη μεταφορά εξοπλισμού και είναι τεράστιο το κόστος», τόνισε.

Ο Ντομενικάλι ξεκαθάρισε πως η αναβολή των δύο αγώνων σε Μπαχρέιν και Σ. Αραβία σε μεταγενέστερη ημερομηνία θεωρείται πρακτικά αδύνατη. Όμως όπως τόνισε το φετινό πρωτάθλημα δεν θα ολοκληρωθεί στο Λας Βέγκας, το οποίο προηγείται των Κατάρ και Άμπου Ντάμπι.

«Η αναπροσαρμογή και των δύο αγώνων που ματαιώθηκαν είναι αδύνατη. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Αν οι δύο τελευταίοι αγώνες της χρονιάς δεν μπορέσουν να πραγματοποιηθούν επειδή ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, τότε θα έχουμε άλλες εναλλακτικές. Το Λας Βέγκας δεν θα είναι ο τελευταίος αγώνας του καλενταριού. Μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό».