Από το 2027 οι οίκος μόδας Gucci αναμένεται να εισέλθει στη Formula 1 έπειτα από σύναψη συμφωνίας με την Alpine F1.

Η Gucci ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη της επίσημη είσοδο στη Formula 1, καθώς θα αποτελέσει από το 2027 τον χορηγό επωνυμίας της Alpine F1 Team. Πρόκειται για μία ιστορική συμφωνία, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο μεγάλος οίκος πολυτελούς μόδας συνδέεται σε τέτοιο επίπεδο με ομάδα του σπορ.

Η Gucci θα αντικαταστήσει την BWT ως βασικός χορηγός της Alpine, με το νέο όνομα της ομάδας από την επόμενη χρονιά να είναι «Gucci Racing Alpine F1 Team».

Το «χρυσό deal»

Παρότι δεν αποκαλύφθηκαν επίσημα οικονομικές λεπτομέρειες, εκτιμάται πως η συμφωνία αποφέρει στην Alpine περίπου 50-60 εκατομμύρια δολάρια κάθε έτος. Με δεδομένο πως το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών και περιλαμβάνει bonus επίτευξης στόχων, η συνολική αξία της συμφωνίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Η Gucci σκοπεύει να αποκτήσει πολύ ισχυρή παρουσία στην εικόνα της ομάδας του Ένστον.

Στο περιθώριο της ανακοίνωσης της συμφωνίας παρουσιάστηκε το νέο λογότυπο «Gucci Racing» σε μαύρο και χρυσό χρώμα. Οι συγκεκριμένες αναμένεται να είναι τα βασικά συστατικά και στο livery της Alpine για το 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Gucci επιθυμεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή πάνω στο μονοθέσιο, αν και η Alpine θέλει να διατηρήσει μέρος της χαρακτηριστικής μπλε ταυτότητάς της.

GUCCI RACING



The House enters Formula One, becoming title partner of the Alpine Formula One Team from 2027, and introduces Gucci Racing—a new business and experiential platform at the intersection of luxury and sport.

#GucciRacing @AlpineF1Team pic.twitter.com/shiEomnepl May 27, 2026

Η συνεργασία δεν θα περιοριστεί μόνο στη χορηγία. Η Gucci σχεδιάζει να δημιουργήσει ειδικά προϊόντα για την Alpine, τα οποία θα περιλαμβάνουν όχι μόνο paddock wear αλλά και εξοπλισμό επιδόσεων για μηχανικούς και οδηγούς.

Η συμφωνία θεωρείται προσωπική επιτυχία του Φλάβιο Μπριατόρε, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη νέα στρατηγική της Alpine.

Ο άνθρωπος «κλειδί» πίσω από τη συμφωνία

Η ανακοίνωση της συνεργασίας μεταξύ Alpine και Gucci δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Ο οίκος μόδας δεν αποφάσισε ξαφνικά να ασχοληθεί με τη Formula 1 στα… τυφλά.

H Gucci ανήκει στη Kering S.A. και είναι μια πολυεθνική εταιρεία που ειδικεύεται σε είδη πολυτελείας με έδρα το Παρίσι. Εδώ και μερικούς μήνες CEO της είναι ο Λούκα Ντε Μέο, ο τέως CEO του Group Renault. Πρόκειται δηλαδή για τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο εταιρειών.

Time for an update 📲🇨🇦 pic.twitter.com/Lqb4E1JS69 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 27, 2026

Ο Μπριατόρε δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία: «Το να συνεργάζεται η Alpine στη Formula 1 με ένα τόσο σημαντικό brand όπως η Gucci είναι κάτι που με κάνει εξαιρετικά περήφανο. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που δημιουργεί αυτή η συνεργασία και για όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομάδα του Ένστον έχει ιστορία στο να κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους άλλους και έχει ήδη αποδείξει στο παρελθόν πως η μόδα μπορεί να κερδίσει στη Formula 1».

Η CEO της Gucci, Φραντσέσκα Μπελετίνι, εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από τη συμφωνία: «Αυτό αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία που έχουμε για το brand και τον ρόλο που θέλουμε να παίξει η Gucci σε αυτό το επίπεδο. Η Formula 1 αντιπροσωπεύει σήμερα μία μοναδική σύνδεση επιδόσεων, κουλτούρας και παγκόσμιας απήχησης και η Alpine είναι ο σωστός συνεργάτης για να δώσουμε ζωή σε αυτό το όραμα».