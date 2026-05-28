Σαν Σήμερα: Ο Αλόνσο κέρδισε για πρώτη φορά στο Μονακό (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Οι περιπλανήσεις μας στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις συνεχίζονται και σήμερα ταξιδεύουμε στο 1976. Στον κόσμο της Formula 1 θα ταξιδέψουμε στο Μονακό για τρεις αγώνες και μαθαίνουμε την τελευταία φορά που το grid απαρτιζόταν από 26 μονοθέσια. Το μενού μας έχει MotoGP αλλά και μια σπουδαία νίκη του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια.



Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1976, ο Χάρι Κέλστρεμ κατέκτησε τη νίκη στο Ράλλυ Ακρόπολις με ένα Datsun Violet. Αυτή είναι η μοναδική του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Ο Σουηδός, ξεπέρασε για πάνω από 5 λεπτά μια Alpine-Renault A110, την οποία οδήγησε ο ντόπιος Τάσος «Siroco» Λιβιεράτος με συνοδηγό τον Μίλτο Ανδριόπουλο. Η τρίτη θέση του βάθρου καταλήφθηκε από ένα άλλο Datsun Violet, του Σέκαρ Μέτα.

Σαν σήμερα το 1989, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα κυριάρχησε στο GP Μεξικού με την McLaren, με τον Αλέν Προστ να εκκινεί λανθασμένα με τα μαλακά ελαστικά της Goodyear και να κατρακυλά στην κατάταξη. Ο Γάλλος «Καθηγητής» τελικά τερμάτισε στην 5η θέση, με τον Σένα να πλαισιώνεται στο βάθρο από τον Ρικάρντο Πατρέζε της Williams και τον Μικέλε Αλμπορέτο της Tyrrell.

Σαν σήμερα το 1995, ο Μίκαελ Σουμάχερ αξιοποίησε τη στρατηγική ενός pit stop έναντι των δύο του poleman, Ντέιμον Χιλ, και επικράτησε εμφατικά στο GP Μονακό, με τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Ferrari να κλείνει το βάθρο. Το συγκεκριμένο Grand Prix ήταν το τελευταίο στην ιστορία της ομάδας της Simtek. Έτσι, αυτή ήταν η τελευταία φορά μετά από πολλά χρόνια που το grid ενός αγώνα F1 απαρτίστηκε από 26 μονοθέσια.

Σαν σήμερα το 2000, ο διάσημος Χουάν Πάμπλο Μοντόγια έκανε επίδειξη δύναμης στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης και κατέκτησε την πρώτη από τις δύο νίκες του στο «Brickyard», όντας πρωτοπόρος σε συνολικά 167 γύρους. Επίσης, σε αυτό το event είδαμε για πρώτη φορά την εμφάνιση δύο γυναικών στα κόκπιτ: ο λόγος για τις Λιν Σεντ Τζέιμς και Σάρα Φίσερ, οι οποίες δυστυχώς εγκατέλειψαν πολύ νωρίς.

Σαν σήμερα, επίσης το 2000, η πίστα του Μουτζέλο στην Ιταλία φιλοξένησε έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους αγώνες για την κατηγορία 500cc - το «παλιό» MotoGP. Στην προκειμένη περίπτωση, την παράσταση έκλεψαν οι Λόρις Καπιρόσι, Βαλεντίνο Ρόσι και Μαξ Μπιάτζι. Ο ένας ξεκίνησε να γίνεται η σκιά του άλλου από τον 14ο γύρο κι έπειτα, με τον «Γιατρό» να θέτει βασική υποψηφιότητα για τη νίκη ύστερα από την προσπέρασή του στον Καπιρόσι στη στροφή Σκαρπέρια, τρεις γύρους πριν το τέλος. Τελικά έπεσε στη στροφή Κορεντάιο και έχασε πολύ χρόνο μέχρι να επιστρέψει στην πίστα. Ο Μπιάτζι χτύπησε στη μοτοσικλέτα του Καπιρόσι στον τελευταίο γύρο και είχε παρόμοια κατάληξη στην έξοδο της Σκαρπέρια. Ο αναβάτης της Honda Pons έμεινε μόνος του και πανηγύρισε έξαλλα μια ιστορική νίκη, με τον Κάρλος Τσέκα να τερματίζει δεύτερος και τον Τζέρεμι ΜακΟυίλιαμς να ολοκληρώνει το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2006, ο Φερνάντο Αλόνσο εκκίνησε από την pole position στο GP Μονακό και πήρε με διαφορά τη νίκη, έχοντας απαλλαχτεί από τους βασικούς του ανταγωνιστές, Μαρκ Ουέμπερ και Κίμι Ράικονεν, που εγκατέλειψαν με μηχανικά προβλήματα. Χάρις στις συγκυρίες αυτές, ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια τερμάτισε δεύτερος για το τελευταίο του βάθρο στην F1, ενώ ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ έδωσε στη Red Bull Racing το δικό της πρώτο βάθρο στο πρωτάθλημα. Ο Μίκαελ Σουμάχερ, αφού ξεκίνησε τον αγώνα από το pit-lane ύστερα από το φημισμένο... παρκάρισμά του στη Ρασκάς στις κατατακτήριες δοκιμές, τερμάτισε στην 5η θέση.

Σαν σήμερα το 2017, ο Σεμπάστιαν Φέτελ ξεπέρασε μέσω στρατηγικής τον poleman, Κίμι Ράικονεν, στο GP Μονακό, σε έναν αγώνα όπου η Scuderia Ferrari έκανε το 1-2. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της ιταλικής ομάδας στο Πριγκιπάτο από το 2001 . Ο Ντάνιελ Ρικάρντο έκλεισε το βάθρο για τη Red Bull Racing. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Τζένσον Μπάτον στην F1. O Βρετανός είχε αντικαταστήσει τον Φερνάντο Αλόνσο στη McLaren, καθώς ο Ισπανός συμμετείχε στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

