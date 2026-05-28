Peugeot 408: Έναρξη εμπορικής διάθεσης στην Ελλάδα με νέα, χαμηλότερη τιμή

Το γαλλικό fastback μοντέλο (επαν)εισέρχεται στην εγχώρια αγορά με πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων, ανανεωμένη σχεδιαστική ταυτότητα και νέα τιμολογιακή τοποθέτηση.

Η Peugeot ανακοίνωσε την έναρξη της εμπορικής πορείας του ανανεωμένου 408 στην ελληνική αγορά. Το γαλλικό μοντέλο, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Μυλούζ στη Γαλλία, διατηρεί τη χαρακτηριστική του fastback σιλουέτα που συνδυάζεται με crossover και SUV σχεδιαστικά γνωρίσματα, όπως η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τα περιμετρικά προστατευτικά του αμαξώματος. Η αεροδυναμική του αμαξώματος έχει βελτιωθεί, ενώ η εξωτερική εμφάνιση προσδιορίζεται από τη νέα φωτιστική υπογραφή της μάρκας με τα χαρακτηριστικά LED «νύχια» στο εμπρός μέρος.

Στις κορυφαίες εκδόσεις GT, το μοντέλο εξοπλίζεται με φωτιζόμενη μάσκα και φωτιζόμενο έμβλημα εμπρός, ενώ γίνεται το πρώτο όχημα της Peugeot που ενσωματώνει φωτιζόμενο λογότυπο και στο πίσω μέρος, μέσα σε μια μαύρη γυαλιστερή φάσα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αμαξώματος. Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει τη νέα αποκλειστική απόχρωση Flare Green, η οποία μεταβάλλεται οπτικά ανάλογα με το φως, καθώς και τις επιλογές Okenite White, Selenium Grey, Perla Nera Black και Elixir Red.

Ψηφιακό περιβάλλον i-Cockpit, χώροι και εξοπλισμός καμπίνας

Στο εσωτερικό, το 408 ενσωματώνει την τελευταία εξέλιξη του PEUGEOT i-Cockpit®, το οποίο αποτελείται από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών (με δυνατότητα τρισδιάστατης 3D απεικόνισης στην έκδοση GT) και μια κεντρική οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 10 ιντσών. Κάτω από την κύρια οθόνη βρίσκονται τα i-Toggles, τα οποία αποτελούν πλήρως προσαρμόσιμες συντομεύσεις αφής για την άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες. Χάρη στο μεταξόνιο των 2,79 μέτρων, ο χώρος για τα γόνατα των πίσω επιβατών φτάνει τα 188 χιλιοστά, ενώ η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ ανέρχεται στα 536 λίτρα.

Η καμπίνα εξοπλίζεται με τα συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας αέρα AQS (Air Quality System) και Clean Cabin, τα οποία φιλτράρουν τους ρύπους και τα σωματίδια, προβάλλοντας τις σχετικές ενδείξεις στην κεντρική οθόνη. Η αρχιτεκτονική του πλαισίου και η ρύθμιση της ανάρτησης έχουν προσαρμοστεί με γνώμονα τη σταθερότητα και την ακρίβεια, προσφέροντας παράλληλα μια υπερυψωμένη θέση οδήγησης για βελτιωμένη ορατότητα.

Πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα

Η γκάμα των κινητήριων συνόλων είναι πλήρως εξηλεκτρισμένη και περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές τεχνολογίες. Στη βάση βρίσκεται το 408 Hybrid 145 e-DCS6, το οποίο συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 145 ίππων με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, επιτυγχάνοντας μέση κατανάλωση 5,0 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα (WLTP) και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης έως και στο 50% των αστικών μετακινήσεων. Η έκδοση Plug-In Hybrid 240 e-DCS7 αποδίδει συνδυαστικά 240 ίππους (βενζινοκινητήρας 180 PS και ηλεκτροκινητήρας 92 kW) μέσω κιβωτίου 7 σχέσεων, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία 85 χιλιομέτρων, με τη μπαταρία των 14,6 kWh να φορτίζει πλήρως σε 2 ώρες και 5 λεπτά σε Wallbox ισχύος 7,4 kW.

Στην κορυφή τοποθετείται το αμιγώς ηλεκτρικό E-408, το οποίο αποδίδει 213 ίππους (157 kW) και 343 Nm ροπής. Διαθέτει βελτιωμένο αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας (SCx 0,66), γεγονός που περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας στις 14,7 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Η μπαταρία τεχνολογίας NMC έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 58,2 kWh και εξασφαλίζει μεικτή αυτονομία 456 χιλιομέτρων (WLTP), ενώ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 120 kW, επιτρέποντας την αναπλήρωση από το 20% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά. Το ηλεκτρικό μοντέλο διαθέτει επίσης paddles στο τιμόνι για τρία επίπεδα αναγεννητικής πέδησης, σύστημα προετοιμασίας της μπαταρίας και λειτουργία Vehicle to Load (V2L) για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Επίπεδα εξοπλισμού STYLE, ALLURE και GT

Το γαλλικό μοντέλο διατίθεται σε τρία επίπεδα εξοπλισμού: STYLE, ALLURE και GT. Η εισαγωγική έκδοση STYLE περιλαμβάνει προβολείς Full LED με αυτόματη λειτουργία, ηχομονωτικό παρμπρίζ, σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, adaptive cruise control με λειτουργία Stop & Go, διζωνικό κλιματισμό, ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay/Android Auto και κάμερα οπισθοπορείας υψηλής ευκρίνειας. Ειδικά οι εκδόσεις του ηλεκτρικού E-408 STYLE εξοπλίζονται επιπλέον με αντλία θερμότητας, δύο καλώδια φόρτισης (Mode 2 και Mode 3) και ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

Η έκδοση ALLURE εμπλουτίζει το πακέτο ασφάλειας και άνεσης, προσθέτοντας συστήματα ελέγχου τυφλού σημείου, προειδοποίηση οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας, το σύστημα 360 Vision με τέσσερις ψηφιακές κάμερες, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός-πίσω, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες και ασύρματη φόρτιση smartphone. Η κορυφαία έκδοση GT ενσωματώνει προσαρμοζόμενους προβολείς Peugeot Matrix LED, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands-free, σπορ καθίσματα με επένδυση από ύφασμα και τεχνητό δέρμα, σύστημα ημιαυτόνομης διατήρησης πορείας σε αυτοκινητόδρομο, περφορέ δερμάτινο τιμόνι, καθώς και το Driver Sport Pack.

Οι τιμές του νέου Peugeot 408 στην Ελλάδα

Η νέα τιμολογιακή τοποθέτηση του Peugeot 408 διαμορφώνει χαμηλότερη τιμή εκκίνησης για την ελληνική αγορά σε σχέση με το παρελθόν. Οι αρχικές τιμές ανά τύπο κινητήρα, οι οποίες ενσωματώνουν τις τρέχουσες προωθητικές ενέργειες λανσαρίσματος και τις κρατικές επιδοτήσεις, καθορίζονται ως εξής:

Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 STYLE : Αρχική τιμή 26.900 ευρώ (με την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος)

: Αρχική τιμή 26.900 ευρώ (με την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος) Peugeot 408 Plug-In Hybrid 240hp e-DCS7 ALLURE : Αρχική τιμή 41.900 ευρώ (με την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος)

: Αρχική τιμή 41.900 ευρώ (με την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος) Peugeot E-408 213hp STYLE (Αμιγώς Ηλεκτρικό): Τελική τιμή 36.900 ευρώ (με την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»)

Το νέο Peugeot 408 είναι ήδη διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο της μάρκας σε όλη την Ελλάδα για στατική γνωριμία και δοκιμή οδήγησης.