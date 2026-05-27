Το λόγο για τον οποίο τέθηκε εκτός μάχης στο Grand Prix Καναδά αποκάλυψε ο Φερνάντο Αλόνσο, προσθέτοντας ένα ακόμη πρόβλημα για την Aston Martin.

Για έναν ακόμη αγώνα στο 2026 η Aston Martin είδε τουλάχιστον ένα από τα μονοθέσιά της να μένει εκτός μάχης. Ο Φερνάντο Αλόνσο εγκατέλειψε τον αγώνα στον Καναδά, έπειτα από 23 γύρους, έχοντας για μία ακόμη φορά απογοητευτικό ρυθμό.

Η AMR26 δεν έχει αναβαθμιστεί μετά τα πρώτα Grand Prix, με το πρώτο μεγάλο πακέτο να ετοιμάζεται για τον αγώνα του Σπα. Ως αποτέλεσμα μετά από 5 Grand Prix το πράσινο μονοθέσιο είναι πίσω σε απόδοση ακόμη και από αυτό της Cadillac.

H ασυνήθιστη εγκατάλειψη του Αλόνσο

Ο Ισπανός στο Μόντρεαλ δεν τέθηκε εκτός μάχης λόγω κάποιου μηχανικού προβλήματος. Όπως παραδέχθηκε, υπήρχε πρόβλημα με το κάθισμα της AMR26, το οποίο του προκαλούσε σοβαρούς πόνους. Ο Αλόνσο είχε αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα ήδη από τον sprint αγώνα του Σαββάτου, όπου επίσης εγκατέλειψε. Παρά τις προσπάθειες της Aston Martin να διορθώσει την κατάσταση πριν το Grand Prix, το πρόβλημα παρέμεινε.

«Είχαμε αυτό το πρόβλημα με το κάθισμα, όπου ένιωθα όλο και πιο άβολα όσο περνούσαν οι γύροι. Η θέση δεν μοιάζει σωστή», είπε ο Αλόνσο.

Με δεδομένο πως η Aston Martin βρισκόταν μακριά από τη βαθμολογούμενη δεκάδα και δεν υπήρχε πλέον πιθανότητα βροχής ή αυτοκινήτου ασφαλείας, η ομάδα αποφάσισε να αποσύρει το μονοθέσιο.

«Ήμασταν πολύ μακριά από τους βαθμούς και δεν υπήρχε πλέον απειλή βροχής. Οπότε αποφασίσαμε να σταματήσουμε τον πόνο», είπε ο Αλόνσο.

Ο Ισπανός αποκάλυψε πως η ομάδα προσπάθησε να αλλάξει ορισμένα στοιχεία το βράδυ του Σαββάτου, χωρίς επιτυχία. Τώρα η προσοχή της στρέφεται στο Μονακό: «Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ, αλλά δεν λειτούργησε. Τώρα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε νέο κάθισμα για το Μονακό».

Chequered flag in Canada.#CanadianGP pic.twitter.com/jsnIJTA1OF — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) May 24, 2026

Δεν πρόκειται για νέο πρόβλημα

Ο επικεφαλής πίστας της Aston Martin, Μάικ Κρακ, επιβεβαίωσε πως το πρόβλημα με το κάθισμα υπήρχε εδώ και καιρό. Σύμφωνα με τα όσα είπε το ζήτημα συνδέεται και με τη φιλοσοφία σχεδιασμού των νέων μονοθεσίων.

«Νιώθει άβολα εδώ και αρκετό διάστημα. Με αυτά τα μονοθέσια προσπαθείς να κάθεται ο οδηγός όσο πιο χαμηλά γίνεται. Αν δείτε πώς κάθονταν οι οδηγοί τα προηγούμενα χρόνια, πλέον οι θέσεις είναι όλο και πιο ξαπλωτές. Ίσως κάναμε ένα βήμα παραπάνω απ’ όσο έπρεπε και το παρακάναμε. Πρέπει ίσως να επανεξετάσουμε λίγο την κατάσταση και να επιστρέψουμε πιο κοντά σε αυτό που κάναμε στο παρελθόν», είπε.

Fernando retired from the Canadian GP due to a problem with his seat.#CanadianGP pic.twitter.com/YcVHTU7oQj — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) May 24, 2026

Ο Αλόνσο «καταδικασμένος» να μάχεται για τις πίσω θέσεις

Παρά τα προβλήματα, ο Αλόνσο κατάφερε να βρεθεί εντός της πρώτης 10άδας στην εκκίνηση, όμως αργότερα άρχισε να χάνει μια θέση μετά την άλλη. Ο Ισπανός παραδέχθηκε πως η εικόνα της Aston Martin να παλεύει για τις τελευταίες θέσεις θα συνεχιστεί για πολλούς αγώνες ακόμη.

«Η καλή εκκίνηση έγινε κυρίως λόγω των μαλακών ελαστικών που είχαμε. Κάποιοι είχαν ενδιάμεσα ελαστικά και πήραμε λίγο περισσότερο ρίσκο στις δύο πρώτες στροφές. Ξεκινάμε καλά κάποιες φορές, βρισκόμαστε εκτός φυσιολογικής θέσης και μετά σιγά-σιγά πέφτουμε πίσω. Χάνουμε μία θέση ανά γύρο μέχρι να φτάσουμε στη φυσιολογική μας θέση, στο πίσω μέρος. «Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι θα συνεχίσει μέχρι μετά το καλοκαίρι. Η πραγματική λύση θα έρθει αργότερα. Υπάρχει πάντα πρόοδος. Κάθε φορά που βγαίνουμε στην πίστα υπάρχουν νέα πράγματα στο μονοθέσιο, στον κινητήρα, στις ρυθμίσεις και στο κιβώτιο».