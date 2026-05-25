Η Formula 1 επιστρέφει στην Ευρώπη, εκεί όπου θα διεξαχθούν οι επόμενοι αγώνες για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, με τη μάχη για τον τίτλο να κορυφώνεται.

Σε έναν αγώνα που είχε δράση, δράμα και ανατροπές, ο Κίμι Αντονέλι πήρε τη νίκη στο Grand Prix Καναδά και έκανε το τέσσερα στα τέσσερα. Ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη του Τζορτζ Ράσελ και εκτόξευσε τη μεταξύ τους διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών. Πίσω από τον Αντονέλι είδαμε μια εντυπωσιακή μάχη ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν, με τον Βρετανό να βγαίνει υπερτερεί και να παίρνει τη 2η θέση, στο καλύτερο αποτέλεσμά του με τα κόκκινα της Ferrari.

Επόμενος σταθμός είναι το GP Μονακό στο Πριγκιπάτο του Μόντε Κάρλο, σε δύο εβδομάδες από τώρα. Η θρυλική διαδρομή αναμένεται να αποτελέσει το πεδίο μάχης των 22 οδηγών σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, με τη χάραξη της πίστας να δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση νίκης.

Μία εβδομάδα αργότερα το σπορ ταξιδεύει στην Ισπανία για το Grand Prix Βαρκελώνης. Εκεί οι ομάδες αναμένεται να παρουσιάσουν τα επόμενα μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεών τους, σε μια προσπάθεια να ρίξουν τη Mercedes από την κορυφή.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

GP Μονακό

5-7 Ιουνίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Ισπανίας

12-14 Ιουνίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00



GP Αυστρίας

26-28 Ιουνίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00