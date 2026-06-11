Έπειτα από ένα ακόμη βάθρο στην αγωνιστική σεζόν του 2026 ο Λιούις Χάμιλτον είναι πεπεισμένος πως μπορεί να φτάσει και στην πρώτη του νίκη με τα «κόκκινα».

Η σεζόν του 2026 εξελίσσεται πολύ διαφορετικά για τον Λιούις Χάμιλτον σε σχέση με το δύσκολο πρώτο του έτος στη Scuderia Ferrari. Έπειτα από έξι αγώνες, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και θεωρεί ότι η πρώτη του νίκη με τη Scuderia είναι πλέον θέμα χρόνου.

Το 2025 αποδείχθηκε μία από τις πιο δύσκολες χρονιές της καριέρας του. Ο Βρετανός ολοκλήρωσε τη σεζόν χωρίς ούτε ένα βάθρο, για πρώτη φορά στα 18 χρόνια παρουσίας του στη Formula 1, ενώ βρέθηκε 86 βαθμούς πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ στη βαθμολογία.

Η μεγάλη αλλαγή κανονισμών για το 2026, ωστόσο, του έδωσε την ευκαιρία να συμβάλλει από την αρχή στην εξέλιξη της SF-26. Ο Βρετανός κατάφερε προσαρμόσει αρκετές πτυχές της ομάδας στις ανάγκες του, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής του υποστήριξης ώστε να νιώθει πιο άνετα πίσω από το τιμόνι.

Ο Χάμιλτον βλέπει νίκες στον ορίζοντα

Μετά τη δεύτερη συνεχόμενη δεύτερη θέση, αυτή τη φορά στο Μονακό, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος.

«Η νίκη δεν θα μπορούσε να είναι πιο κοντά», δήλωσε ο οδηγός της Ferrari.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 66 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι, ο Χάμιλτον δεν εστιάζει αυτή τη στιγμή στη μάχη του τίτλου αλλά στη συνολική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ferrari: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι δεύτερος στο πρωτάθλημα και είμαι πραγματικά χαρούμενος και ευγνώμων γι’ αυτό».

We’ll never get sick of moments like these ❤️ pic.twitter.com/4GVmdZ9zor — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 8, 2026

Η στήριξη του Βασέρ και οι αλλαγές στη Ferrari

Ο Χάμιλτον στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του επικεφαλής της Ferrari Φρεντ Βασέρ τους τελευταίους 18 μήνες, με τον οποίο συνεργάστηκε και στην κατάκτηση του τίτλου στο GP2 πίσω στο 2006.

«Δεν θα μπορούσα να το πετύχω χωρίς αυτή την ομάδα, χωρίς την αξιοπιστία που έχουμε φέτος, αλλά και χωρίς τον Φρεντ. Ήταν εξαιρετικός στην υποστήριξή του. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη και για τους δύο μας. Του ζητούσα συνεχώς συγκεκριμένες αλλαγές στην ομάδα και στο μονοθέσιο και τελικά τις έκανε πράξη. Τώρα βλέπω τους καρπούς αυτών των αλλαγών και μπορώ επιτέλους να αποδώσω όπως θέλω για την ομάδα. Μετά από τη μεγάλη πτώση που είχαμε πέρυσι, είναι όμορφο να βλέπεις αυτή την ομάδα να παλεύει ξανά. Κάνουν φανταστική δουλειά, αλλά έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας για να κλείσουμε τη διαφορά».

Game recognising game 🤝 pic.twitter.com/2WlE9KOgTL — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 7, 2026

Ο Βρετανός τόνισε πως η Ferrari πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια απέναντι στη Mercedes, η οποία παραμένει αήττητη μετά τους έξι πρώτους αγώνες της χρονιάς.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς στη σεζόν, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να κυνηγάμε. Νομίζω πως είναι πιο εύκολο να κυνηγάς παρά να αμύνεσαι. Η Mercedes είναι πολύ γρήγορη και είναι μια εξαιρετική ομάδα, όμως εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε», τόνισε.