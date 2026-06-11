Έπειτα από ένα ακόμη μηχανικό πρόβλημα που έθεσε μονοθέσιό της εκτός αγώνα, η McLaren Racing είναι ιδιαίτερα προβληματισμένη για το φετινό ξεκίνημα της σεζόν.

Η McLaren έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αρκετές δυσκολίες στο ξεκίνημα της σεζόν του 2026. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στη Formula 1, παραδέχεται ότι το γεγονός πως όντας πελατειακή ομάδα της Mercedes μπορεί να δημιουργεί ορισμένα μειονεκτήματα.

Η πρωταθλήτρια ομάδα του 2025 δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει τον ρυθμό της Mercedes στους πρώτους έξι αγώνες της χρονιάς, ενώ παράλληλα έχει ταλαιπωρηθεί από προβλήματα αξιοπιστίας. Χαρακτηριστικά, στην Κίνα κανένας εκ των δύο οδηγών της δεν πήρε εκκίνηση για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες. Επιπλέον ο Λάντο Νόρις εγκατέλειψε τόσο στον Καναδά όσο και στο Μονακό λόγω προβλήματος αξιοπιστίας.

Για πρώτη φορά η McLaren είναι σε μειονεκτική θέση

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, ξεκαθάρισε ότι η συνεργασία με τη Mercedes παραμένει εξαιρετική, ωστόσο παραδέχθηκε πως οι νέοι κανονισμοί του 2026 έχουν αναδείξει ορισμένους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι πελατειακές ομάδες. Ο Ιταλός εξήγησε ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με προνομιακή μεταχείριση της εργοστασιακής ομάδας.

«Ποτέ στο παρελθόν δεν νιώσαμε ότι το γεγονός πως είμαστε πελάτης μάς έβαζε σε μειονεκτική θέση. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν συμβαίνει επειδή η Mercedes HPP μάς δίνει χαμηλότερη προτεραιότητα. Συμβαίνει επειδή έχεις λιγότερες δυνατότητες ενσωμάτωσης και συνεργασίας, λιγότερες ευκαιρίες να ακολουθείς το ίδιο χρονοδιάγραμμα όταν προσπαθείς να λύσεις προβλήματα αξιοπιστίας ή να βελτιστοποιήσεις την απόδοση της μονάδας ισχύος. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μια εργοστασιακή ομάδα μπορεί να έχει πλεονέκτημα στον τομέα του κινητήρα. Αυτά τα ζητήματα έχουν έρθει στο προσκήνιο τώρα, λόγω της τεράστιας αλλαγής κανονισμών που είχαμε το 2026».

Celebrating the 1st, the 1000th and everything in between 🧡



Thank you, Monaco 🇲🇨#McLarenF1 | #1000thGP pic.twitter.com/Cpe8XvXBiO — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 9, 2026

Η McLaren ψάχνει λύσεις

Ο Στέλα αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μία ευρύτερη αναθεώρηση του τρόπου συνεργασίας με τη Mercedes, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί τους τελευταίους μήνες.

«Η εξαιρετική σχέση που έχουμε με τη Mercedes μάς επιτρέπει να εξετάζουμε κάθε πρόβλημα ξεχωριστά, να μαθαίνουμε από αυτό και να το λύνουμε τεχνικά. Όταν όμως δεν γνωρίζεις τι μπορεί να προκύψει στη συνέχεια, δεν αρκεί να αντιμετωπίζεις κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος τις διαδικασίες, τη συνεργασία μεταξύ των εργοστασίων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε συνολικά. Το 2026 υπάρχουν τόσα πολλά νέα στοιχεία που απαιτούν ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο συνεργασίας σε σχέση με το παρελθόν», τόνισε.

Επιπλέον ο Ιταλός παραδέχθηκε πως δεν ευθύνεται αποκλειστικά η Mercedes σε όλα τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει στο 2026 είτε ο Όσκαρ Πιάστρι είτε ο Λάντο Νόρις. Στον Καναδά συγκεκριμένα ο παγκόσμιος πρωταθλητής βγήκε εκτός μάχης λόγω αστοχίας στο κιβώτιο, το οποίο κατασκευάζει η McLaren και όχι η Mercedes.