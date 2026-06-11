Σαν Σήμερα: O Αλεζί «έσπασε» την κατάρα (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Ποιος πολυαγαπημένος οδηγός της Formula 1 κατάφερε να κερδίσει το παρθενικό του Grand Prix ανήμερα των γενεθλίων του; Με ποιον θρύλο έχει την ίδια ημέρα γενέθλια; Επιπλέον έχουμε από μία νίκη των Φερνάντο Αλόνσο και Λιούις Χάμιλτον. Επίσης θα θυμηθούμε μια τραγική ημέρα στο Λε Μαν και έναν αγώνα του MotoGP.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1939, γεννήθηκε στο στη Σκωτία ο εμβληματικός Σερ Τζάκι Στιούαρτ. Ο αγαπητός θρύλος των αγώνων έκανε ντεμπούτο στην F1 το 1965 με την BRM και πήρε την πρώτη του νίκη μόλις στην όγδοη εμφάνισή του. Ο Στιούαρτ υπήρξε για 14 χρόνια πολυνίκης της F1 με 27 νίκες σε 99 Grand Prix, ενώ συνέβαλε τα μέγιστα στη συνολική βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας σε όλους τους τομείς των αγώνων ταχύτητας. Κατέκτησε συνολικά τρία παγκόσμια πρωταθλήματα, ενώ δημιούργησε και τη δική του ομάδα στα τέλη της δεκαετίας του ‘90.

Σαν σήμερα το 1955, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ήρθε αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη τραγωδία στα χρονικά των αγώνων ταχύτητας, στις 24 Ώρες Λε Μαν. Πριν την ολοκλήρωση τριών ωρών, προκλήθηκε ένα τεράστιο δυστύχημα στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού της πίστας του Σαρτ με εμπλεκόμενους τους Μάικ Χόθορν, Λάνς ΜακΛιν και Πιέρ Λεβέ. Ο Χόθορν επρόκειτο να μπει στα pits για πρώτη φορά στον αγώνα, αλλά τα καινούρια δισκόφρενα της Jaguar D-Type επιβράδυναν το αυτοκίνητο πιο γρήγορα απ’όσο ανέμενε ο ΜακΛίν, με αποτέλεσμα αυτός να ελιχθεί απότομα για να τον αποφύγει. Η μανούβρα του οδήγησε σε επαφή της Austin-Healey με την Mercedes 300 SLR του Λεβέ, η οποία εκσφενδονίστηκε εκτός πίστας και εξερράγη, σκορπίζοντας μεγάλα θραύσματα στις εξέδρες. Τόσο ο Λεβέ όσο και πάνω από 80 θεατές έχασαν φρικιαστικά τη ζωή τους, με τους τραυματίες να ανέρχονται σε τριψήφιο αριθμό.

Σαν σήμερα το 1964, γεννήθηκε ο Ζαν Αλεζί. Ο Γάλλος, παρόλο που το 1989 βρισκόταν καθοδόν για τον τίτλο στην F3000, έκανε πρόωρα το ντεμπούτο του στην F1 στο GP Γαλλίας αντικαθιστώντας τον Μικέλε Αλμπορέτο στην Tyrrell και απέδωσε εξαιρετικά, τερματίζοντας 4ος. Τελικά στέφθηκε πρωταθλητής στην F3000 και έμεινε στην Tyrrell για το 1990. Αγωνίστηκε για τις Scuderia Ferrari, Benetton, Sauber, Prost και Jordan και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους τιφόζι. Κατάφερε να πάρει μόλις μία νίκη στην καριέρα του, για την οποία θα μάθουμε παρακάτω.

Σαν σήμερα το 1995, ο Ζαν Αλεζί γιόρτασε τα 31α γενέθλιά του κατακτώντας επιτέλους την πρώτη του νίκη στην F1 μετά από 91 εκκινήσεις, στο GP Καναδά. H νίκη του προκάλεσε τέτοια χαρά στους θεατές, οι οποίοι εισέβαλαν στην πίστα μόλις πήρε την καρό σημαία. Ο Αλεζί μάλιστα έμεινε από καύσιμα στην επιστροφή του και ανέβηκε στο μονοθέσιο του Schumacher ώστε να γυρίσει στο parc-fermé. Οι Ρούμπενς Μπαρικέλο και Έντι Ιρβάιν της Jordan-Peugeot πλαισίωσαν τον Γάλλο στο βάθρο, σε μια ξεχωριστή μέρα.

Σαν σήμερα το 2000, ο Κένι Ρόμπερτς κέρδισε στο GP Καταλονίας μπροστά από τους Νόρικ Άμπε και Βαλεντίνο Ρόσι, σε έναν αγώνα που η βροχή έκανε τη ζωή των αναβατών πολύ δύσκολη.

Σαν σήμερα το 2006, ο Φερνάντο Αλόνσο κυριάρχησε κατά κράτος στο GP Μεγάλης Βρετανίας με την Renault, παίρνοντας τη νίκη από την pole position. Στη δεύτερη θέση, 14 δευτερόλεπτα πίσω, τερμάτισε ο μεγάλος του αντίπαλος, Μίκαελ Σουμάχερ, και το βάθρο ολοκλήρωσε ο Κίμι Ράικονεν. Ο αγώνας αυτός ήταν ο τελευταίος όπου βαθμολογήθηκαν δύο ιδιαίτεροι οδηγοί της F1. Ο λόγος για τους Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και Ζακ Βιλνέβ.

Σαν σήμερα το 2017, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περίπατο στο GP Καναδά και κατέκτησε τη νίκη όπως και το τέταρτο Grand Chelem της καριέρας του, ξεπερνώντας εμφατικά τον Βάλτερι Μπότας. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου για τη Red Bull Racing.

Σαν σήμερα, επίσης το 2017, η Ducati σημείωσε δύο συνεχόμενες νίκες στο MotoGP για πρώτη φορά μετά το 2010, με τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο να επικρατεί αυτή τη φορά στο GP Καταλονίας ξεπερνώντας τον πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ.

Φωτογραφίες: Ferrari