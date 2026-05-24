Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ για τον πέμπτο αγώνα στην αγωνιστική σεζόν του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Καναδά. Ο πέμπτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το βράδυ του Σαββάτου μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η μάχη στο Μόντρεαλ θα έχει διάρκεια 70 γύρους. Ο Αγώνας Σπριντ το απόγευμα του Σαββάτου μας έδωσε μια… γεύση του τι να περιμένουμε, με τους οδηγούς της Mercedes-AMG να ψάχνουν αμφότεροι τη νίκη.

Το grid του αγώνα

Από την 1η θέση θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός πήρε τη δεύτερη φετινή του pole position και τρίτη διαδοχική στον Καναδά, έπειτα από μια φοβερή μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα βρίσκεται ο teammate του, Κίμι Αντονέλι, ο οποίος ψάχνει τη ρεβάνς για τα όσα έγιναν στο σπριντ του Σαββάτου.

Πίσω τους θα είναι και πάλι οι οδηγοί της McLaren Racing. O Λάντο Νόρις ηγείται του Όσκαρ Πιάστρι και θέλουν να μπουν σε θέση βάθρου. Στον Αγώνα Σπριντ η MCL40 είχε την ταχύτητα να ανταγωνιστεί τις δύο W17 και η αποψινή μάχη θα είναι αμφίρροπη.

That's three Pole Positions in a row in Canada for @GeorgeRussell63... and three rather similar celebrations! 💪#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/NjTup3VG1E — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Χάμιλτον εναντίον Φερστάπεν

Στην 5η θέση της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος δείχνει σε εξαιρετική φόρμα στον Καναδά με όντας χαρούμενος πίσω από το τιμόνι της SF-26. Ο Βρετανός θέλει το βάθρο όπως ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος εκκινεί 6ος και θέλει το πρώτο του βάθρο στο 2026.

Ο Ίσακ Χατζάρ θα εκκινήσει από την 7η θέση και δίπλα του στην τέταρτη σειρά της εκκίνησης θα είναι ο Σαρλ Λεκλέρ. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Άρβιντ Λίντμπλαν της Racing Bulls και Φράνκο Κολαπίντο της Alpine.

Και τώρα αγώνας

Η δράση στον Καναδά συνεχίζεται απόψε στις 23:00 με τον μεγάλο αγώνα διάρκειας 70 γύρων.