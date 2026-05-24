Ο Μαξ Φερστάπεν δεν ήταν καθόλου χαρούμενος με τις επιλογές της ομάδας του μετά τις κατατακτήριες δοκιμές στον Καναδά.

Από την 6η θέση θα ξεκινήσει το αποψινό Grand Prix Καναδά ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός δυσκολεύτηκε στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, κυνηγώντας στο μεγαλύτερο μέρος τους τον teammate του, Ίσακ Χατζάρ.

Στο τέλος του Q3, ακολουθώντας την ίδια τακτική με τον poleman Τζορτζ Ράσελ, κατάφερε να πλασαριστεί στην τρίτη σειρά της εκκίνησης δίπλα στον Λιούις Χάμιλτον.

Μηδενική πρόσφυση

Κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων, ο Φερστάπεν παραπονέθηκε επανειλημμένα μέσω ασυρμάτου για έλλειψη θερμοκρασίας στα ελαστικά αλλά και για χαμηλή τελική ταχύτητα. Μετά το τέλος της διαδικασίας, παραδέχθηκε πως πολλά από όσα συνέβησαν παραμένουν ανεξήγητα.

«Πολλά πράγματα σε αυτές τις κατατακτήριες είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν. Για παράδειγμα, δεν έχω ιδέα από πού προέκυψε ξαφνικά εκείνος ο τελευταίος γύρος. Καθ’ όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων είχα πολύ μικρή τελική ταχύτητα και απλώς καθόλου πρόσφυση».

Ο Φερστάπεν εξήγησε επίσης πως η Red Bull δεν κατάφερε να εντοπίσει την αιτία της απώλειας τελικής ταχύτητας: «Δεν ξέρω. Δεν πήρα κάποια εξήγηση ούτε από την ομάδα, οπότε ήταν ξεκάθαρο πως δεν μπορούσαμε να το λύσουμε μέσα στη διαδικασία».

Η ευθύνη είναι της ομάδας

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής «έδωσε στεγνά» τη Red Bull. Όπως αποκάλυψε, η ομάδα του αποφάσισε να ακολουθήσει μια κατεύθυνση στο setup που ο ίδιος δεν υποστήριζε.

«Κάναμε κάτι διαφορετικό στο μονοθέσιό μου. Αυτό ήθελε η ομάδα. Προφανώς δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Αλλά κάποιες φορές πρέπει να αφήσεις και την ομάδα να κάνει αυτό που θέλει ώστε να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι δεν δουλεύει. Τους είπα: “προχωρήστε, αν νομίζετε ότι θα δουλέψει, κάντε το”. Και προφανώς δεν λειτούργησε», είπε.

Δοκιμές και πειράματα

Ο Φερστάπεν εξήγησε πως οι μηχανικοί της ομάδας του ήθελαν να δοκιμάσουν κάτι συγκεκριμένο στο μονοθέσιό του. Έτσι, ακολούθησαν μια διαφορετική κατεύθυνση σε σύγκριση με τον Ίσακ Χατζάρ.

«Ήθελαν να το δοκιμάσουν με εμένα. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Ένας οδηγός μπορεί να πει “αφήστε το όπως είναι γιατί δείχνει αρκετά καλό”. Αλλά για εμένα δεν ήταν καλή λύση πριν και εξακολουθεί να μην είναι καλή τώρα. Το είχα επισημάνει ήδη πάρα πολλές φορές, αλλά κάποιες φορές πρέπει απλώς να τους αφήσεις να το καταλάβουν μόνοι τους ότι δεν δουλεύει. Κανονικά με ακούνε πολύ συχνά, αλλά αυτή τη φορά όχι, γιατί ήταν πεπεισμένοι ότι θα λειτουργούσε. Δεν ικανοποιούμαι εύκολα με ένα μονοθέσιο. Θέλω να παλεύω για νίκες, όχι για την έβδομη θέση», τόνισε.

