Το σχέδιο της FIA για αλλαγές στους κινητήρες από το 2027 συναντά αντίσταση και το σχέδιο κινδυνεύει να «καταρρεύσει» πλήρως λόγω διαφωνίας των κατασκευαστών.

Η Formula 1 ετοιμάζεται για ένα ακόμη κρίσιμο πολιτικό και τεχνικό «μέτωπο» γύρω από τους κανονισμούς της νέας εποχής. Οι συζητήσεις για σημαντικές αλλαγές στις μονάδες ισχύος φαίνεται πως συναντούν σοβαρές αντιδράσεις από αρκετούς κατασκευαστές.

Σύμφωνα με το The Race, στο Grand Prix Καναδά θα πραγματοποιηθούν νέες κρίσιμες συναντήσεις ανάμεσα σε FIA, Formula 1 και κατασκευαστές, με βασικό αντικείμενο το μέλλον του πολυσυζητημένου power split των νέων κινητήρων.

Το σχέδιο για αλλαγή από 50/50 σε 60/40

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε έπειτα από το Grand Prix Μαϊάμι, συμφωνήθηκε σε πρώτη φάση να εξεταστεί η αλλαγή της αναλογίας ισχύος ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το ηλεκτρικό σύστημα.

Το αρχικό πλάνο προβλέπει αύξηση κατά 50 kW της ισχύος του θερμικού κινητήρα και αντίστοιχη μείωση της ηλεκτρικής ισχύος, ώστε η κατανομή να μετακινηθεί περίπου στο 60/40 αντί για το σημερινό 50/50. Η αλλαγή αυτή θεωρείται πως μπορεί να περιορίσει τα ακραία φαινόμενα διαχείρισης ενέργειας και το έντονο «superclipping», τα οποία έχουν προκαλέσει έντονη κριτική από οδηγούς, ομάδες και οπαδούς μέσα στο 2026.

Ποιοι θέλουν άμεσα τις αλλαγές

Παρότι υπάρχει γενική αποδοχή πως οι τωρινοί κανονισμοί χρειάζονται βελτίωση, το μεγάλο πρόβλημα αφορά το πότε θα εφαρμοστούν οι αλλαγές. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μόνο οι Mercedes-AMG και Red Bull Racing στηρίζουν άμεσα την εφαρμογή του νέου μοντέλου ήδη από το 2027. Αντίθετα, οι υπόλοιποι κατασκευαστές εμφανίζονται πολύ πιο επιφυλακτικοί, με κάποιους να προτιμούν να καθυστερήσουν οι αλλαγές για το 2028.

Γιατί αυτό έχει σημασία; Για να περάσουν μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς κινητήρων απαιτείται η υποστήριξη τεσσάρων από τους έξι κατασκευαστές που συμμετέχουν στη Formula 1. Επιπλέον μπορεί να βρίσκεται και κάτι άλλο πίσω από αυτό.

Οι κατασκευαστές που δεν θέλουν τώρα αλλαγές

Ένας εκ των κατασκευαστών που είναι αντίθετος με τις αλλαγές από το 2027 είναι η Audi. O λόγος είναι κατά βάση οικονομικής φύσεως. Η γερμανική εταιρεία έχει ήδη επενδύσει τεράστια ποσά στη νέα γενιά κινητήρων και θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο να ξεκινήσει άμεσα ένα νέο πολυδάπανο project εξέλιξης εντός budget cap.

Οι εκτιμήσεις μάλιστα αναφέρουν πως το κόστος νέας εξέλιξης κινητήρων μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας άλλος κατασκευαστής που δεν θέλει τις αλλαγές τώρα είναι η Scuderia Ferrari. H Ιταλική ομάδα αντιτίθεται, καθώς ανησυχεί κυρίως για το τι θα συμβεί με τον μηχανισμό ADUO.

Η Ferrari θεωρεί πως το ADUO αποτελεί βασικό εργαλείο ώστε να μπορέσει να μειώσει τη διαφορά από τη Mercedes και δεν θέλει να χαθεί αυτό το πλεονέκτημα μέσα από νέες αλλαγές στους κανονισμούς.

Είναι λοιπόν εμφανές πως οι κατασκευαστές έχουν ως προτεραιότητα τα δικά τους συμφέροντα και πολιτικές, βάζοντας μεγάλα εμπόδια στη λήψη αποφάσεων. Το τριήμερο στον Καναδά δεν είναι απλά ένας αγώνας, αλλά ένα κομβικό σημείο για τους τωρινούς κανονισμούς της Formula 1.

