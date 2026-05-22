Για την προσαρμογή του στη Ferrari και τις αλλαγές που έγιναν στο εσωτερικό της μίλησε ο Λιούις Χάμιλτον πριν από τον αγώνα στον Καναδά που έχει κερδίσει 7 φορές.

Ο Λιούις Χάμιλτον αποκάλυψε τις μεγάλες αλλαγές στη Ferrari που άλλαξαν εντελώς το κλίμα μετά το δύσκολο 2025. Η πρώτη χρονιά της συνεργασίας του 7ακις πρωταθλητή με τη Ferrari μόνο εύκολη δεν ήταν.

Η μεταγραφή που συγκλόνισε τη Formula 1 το 2025 συνοδεύτηκε από τεράστιες προσδοκίες, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη για τον Βρετανό. Η SF-25 δεν ταίριαξε ποτέ πραγματικά στο οδηγικό στιλ του Βρετανού, ενώ τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν μόνο στην απόδοση του μονοθεσίου. Οι δυσκολίες επικοινωνίας με τον τότε μηχανικό αγώνα του, Ρικάρντο Αντάμι, αλλά και η συνολική φιλοσοφία του μονοθεσίου σε συνδυασμό με τη μηδενική εξέλιξη δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και πρωτόγνωρο περιβάλλον για τον Χάμιλτον.

Το 2026 έφερε νέα δεδομένα στη Ferrari

Εφέτος η εικόνα της Scuderia δείχνει τελείως διαφορετική. Η Ferrari κατάφερε να δημιουργήσει ένα μονοθέσιο πολύ πιο κοντά στις απαιτήσεις και το στιλ οδήγησης του Χάμιλτον, με τον ίδιο να παραδέχεται πως πλέον αισθάνεται πολύ πιο άνετα μέσα στην ομάδα.

Ενόψει του επερχόμενου Grand Prix Καναδά, ο Χάμιλτον μίλησε για την αλλαγή στο κλίμα εντός του Μαρανέλο έπειτα από ένα δύσκολο 2025.

«Βρίσκομαι σε ένα πραγματικά πολύ καλό σημείο. Χρειάστηκε πολύς χρόνος προσαρμογής και από τις δύο πλευρές. Η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη με ένα μονοθέσιο που ουσιαστικά δεν είχε την εξέλιξη που απαιτούνταν», είπε.

Μέχρι και το τέλος της περασμένης χρονιάς, ο Χάμιλτον μιλούσε για αναγκαίες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν εντός της Ferrari. Πλέον, νιώθει πως βρίσκεται σε ένα περιβάλλον, στο οποίο μπορεί να αποδώσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο.

«Έχουμε κάνει πάρα πολλές αλλαγές εσωτερικά, τόσο μέσα στην ομάδα όσο και στον τρόπο που λειτουργούμε στο εργοστάσιο. Ειλικρινά, είναι η καλύτερη περίοδος που έχουμε περάσει μέχρι τώρα όσον αφορά τον τρόπο που συνεργαζόμαστε στη Ferrari», ανέφερε.

Πράγματι η απόδοσή του είναι εμφανώς καλύτερη από του 2025. Σε τέσσερις αγώνες μετρά ήδη ένα βάθρο, κάτι που δεν είχε καταφέρει σε μία ολόκληρη χρονιά.

Special memories for Lewis as we head back to Montreal 🍁🏆 May 20, 2026

Ο Χάμιλτον είναι και πάλι αισιόδοξος

Με το 2026 να είναι ένα νέο ξεκίνημα για τον Χάμιλτον, ο Βρετανός αισθάνεται πολύ πιο ήρεμος και σταθερός μέσα στο περιβάλλον της Ferrari, με τη συνολική λειτουργία της ομάδας να έχει βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με πέρυσι.

«Ίσως έχουμε λίγο περισσότερες χορηγικές υποχρεώσεις απ’ όσες θα ήθελα. Αλλά κατά τα άλλα, όλα είναι πραγματικά πολύ καλά», ανέφερε.

