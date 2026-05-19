Ο Λιούις Χάμιλτον έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση σχετικά με το ρόλο των οδηγών στη λήψη αποφάσεων στη Formula 1, και τώρα οι ομάδες απαντούν στο αίτημά του.

Το αίτημα του Λιούις Χάμιλτον για μεγαλύτερη συμμετοχή των οδηγών στις αποφάσεις της Formula 1 συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στο paddock. Τώρα είναι σειρά κορυφαίων στελεχών ομάδων να πάρουν πλέον δημόσια θέση για το ζήτημα.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής είχε ζητήσει στο Grand Prix Μαϊάμι οι οδηγοί να αποκτήσουν ουσιαστικά «μία θέση στο τραπέζι» κατά τις συζητήσεις με τη FIA για τους κανονισμούς της Formula 1. Το αίτημα αυτό ήρθε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι νέες τεχνικές διατάξεις του 2026.

Το αίτημα του Χάμιλτον προς FIA και Formula 1

Ο Χάμιλτον είχε τονίσει πως οι οδηγοί ουσιαστικά δεν διαθέτουν θεσμικό ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Formula 1, παρότι είναι εκείνοι που καλούνται να αγωνιστούν με τους κανονισμούς που αποφασίζονται. Ο Βρετανός ξεκαθάρισε πως επιθυμεί οι οδηγοί να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στις συζητήσεις, ιδιαίτερα σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την οδήγηση, την ασφάλεια και το θέαμα.

Η συζήτηση αυτή άνοιξε μετά τις έντονες αντιδράσεις αρκετών οδηγών για τα νέα μονοθέσια και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση ενέργειας επηρεάζει τις μάχες στην πίστα.

Η απάντηση του Φρεντ Βασέρ

Ο επικεφαλής της Ferrari και αφεντικό ουσιαστικά του Χάμιλτον, Φρέντ Βασέρ, υποστήριξε πως οι οδηγοί ήδη συμμετέχουν στις συζητήσεις και πως η FIA λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους.

«Οι οδηγοί συμμετείχαν στις συζητήσεις για τις αλλαγές στους κινητήρες τις τελευταίες εβδομάδες και θεωρώ πως αυτό λειτούργησε σωστά. Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί συμβιβασμός, όμως οι οδηγοί αποτελούν μέρος της συζήτησης και θα συνεχίσουν να είναι. Ακούμε τις απόψεις τους και μεταφέρουμε τις απόψεις τους στη FIA όταν συζητάμε για τους κανονισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βασέρ θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει πως οι οδηγοί «δεν είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα», απαντώντας έμμεσα στις δηλώσεις του Χάμιλτον, ο οποίος ωστόσο ζητά μόνιμη εκπροσώπηση των οδηγών και όχι προσωρινή.

Οι οδηγοί ξεκίνησαν να έχουν επίδραση

Από την πλευρά της Williams Racing, ο Τζέιμς Βόουλς αποκάλυψε πως υπήρξε ήδη άμεση επικοινωνία μεταξύ FIA και οδηγών πριν από τις πρόσφατες αλλαγές. Ο Βρετανός ανέφερε πως ο οδηγός του, Κάρλος Σάινθ, ως διευθυντής της GPDA, είχε επαφές με τον τεχνικό υπεύθυνο μονοθεσίων της FIA, Νικόλα Τομπάζη.

«Ο Κάρλος συμμετείχε στις συζητήσεις και ο Τόμπαζης έκανε καλή δουλειά εντάσσοντάς τον στη διαδικασία πριν τις αλλαγές κανονισμών», εξήγησε.

Παράλληλα όμως ο επικεφαλής της Williams άφησε να εννοηθεί πως μία ακόμη μεγαλύτερη παρουσία οδηγών στις επίσημες συνεδριάσεις ίσως δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες: «Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά άτομα γύρω από το τραπέζι και πολλές φορές οι συζητήσεις καταλήγουν σε κύκλους χωρίς αποτέλεσμα».

Με τα λεγόμενά του ο Βόουλς τονίζει το ενδεχόμενο οι οδηγοί να επηρεαστούν από συμφέροντα ομάδων ή κατασκευαστών μονάδων ισχύος και το αντίθετο, να πάνε δηλαδή κόντρα στα «θέλω» των εταιρειών.

