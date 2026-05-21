NASCAR Euro Series: Έτοιμος για την επόμενη πρόκληση ο Θωμάς Κρασώνης

Ο Θωμάς Κρασώνης επιστρέφει στη δράση του NASCAR Euro Series στη θρυλική πίστα Paul Ricard στη Γαλλία.

Η δεύτερη πράξη της φετινής σεζόν του NASCAR Euro Series φέρνει τον Θωμά Κρασώνη μπροστά σε μία εντελώς νέα πρόκληση. Ο Έλληνας οδηγός βρίσκεται ήδη στη Γαλλία για το NASCAR GP France, το οποίο θα διεξαχθεί στη θρυλική πίστα Πολ Ρικάρ στο Λε Καστελέ, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα αγωνιστικά τριήμερα της χρονιάς.

Ο Πρωταθλητής της κατηγορίας OPEN για το 2025 συνεχίζει φέτος το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του, συμμετέχοντας πλέον στην κορυφαία κατηγορία V8GP με την πανίσχυρη Chevrolet Camaro #13 της βελγικής PK Carsport, μίας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του θεσμού.

Το NASCAR GP France επιστρέφει στο καλεντάρι ύστερα από οκτώ χρόνια απουσίας, καθώς τελευταία φορά είχε διεξαχθεί το 2018. Παράλληλα, αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που τα σύγχρονα NASCAR Euro Series αγωνίζονται στο Paul Ricard, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο τριήμερο.

Η ιδιαίτερη πρόκληση του Πολ Ρικάρ

Η πίστα του Πολ Ρικάρ αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και αναγνωρίσιμες πίστες στον κόσμο του motorsport. Κατασκευάστηκε το 1970 και διαθέτει πιστοποίηση FIA Grade 1, έχοντας φιλοξενήσει επί σειρά ετών Formula 1, αγώνες αντοχής και κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Το χαρακτηριστικότερο σημείο της είναι η τεράστια ευθεία «Mistral» μήκους 1,8 χιλιομέτρων, όπου τα NASCAR θα φτάσουν σε πολύ υψηλές τελικές ταχύτητες. Παράλληλα, μετά τις εκτεταμένες τροποποιήσεις που έγιναν την περίοδο 2000-2005, το Paul Ricard μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί σε 247 διαφορετικές διαμορφώσεις, με συνολικό μήκος που φτάνει έως τα 5,858 χιλιόμετρα.

Η πίστα ξεχωρίζει επίσης για τις χαρακτηριστικές μπλε και κόκκινες ζώνες διαφυγής, οι οποίες έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις παραδοσιακές αμμοπαγίδες. Πρόκειται για ειδική επιφάνεια από άσφαλτο και βολφράμιο που βοηθά σημαντικά στη μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων.

Για τους περισσότερους οδηγούς του NASCAR Euro Series, η πίστα αποτελεί ουσιαστικά άγνωστο πεδίο μάχης, ειδικά με τα ιδιαίτερα απαιτητικά V8 αυτοκίνητα του θεσμού.

Ο ίδιος ο Θωμάς Κρασώνης στάθηκε στη δυσκολία της νέας πίστας αλλά και στη σημασία που έχει ένα δυνατό αποτέλεσμα μετά την ατυχία της Βαλένθια.

«Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για κάτι εντελώς καινούριο για όλους μας. Όσο κι αν πρόκειται για μία από τις πιο διάσημες πίστες στον κόσμο, για εμάς στο NASCAR Euro Series το Le Castellet είναι κάτι νέο και θα πρέπει να μάθουμε γρήγορα τα… μυστικά του ενόψει του πολύ καθοριστικού δεύτερου αγωνιστικού τριημέρου. Το άσχημο αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα της Βαλένθια καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καλά πλασαρίσματα από εδώ και πέρα. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά, κάναμε προπονήσεις στην πίστα και θεωρώ ότι με σωστή προσέγγιση και μαχητικό πνεύμα θα καταφέρουμε να φύγουμε από τη Γαλλία με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Έλληνας οδηγός.

Ο Κρασώνης ανεβαίνει επίπεδο το 2026

Μετά την κατάκτηση του τίτλου στην OPEN το 2025, ο Θωμάς Κρασώνης κάνει φέτος το μεγάλο βήμα στην κατηγορία V8GP, αντιμετωπίζοντας πλέον τους κορυφαίους οδηγούς του πρωταθλήματος.

Το ξεκίνημα της χρονιάς στη Βαλένθια δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, κυρίως λόγω του σοβαρού ατυχήματος στον πρώτο αγώνα, κάτι που κάνει ακόμη πιο σημαντικό το τριήμερο στη Γαλλία όσον αφορά τη μάχη της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα του αγωνιστικού τριημέρου

Η δράση ξεκινά την Παρασκευή με τις ελεύθερες δοκιμές. Η πρώτη περίοδος για την κατηγορία V8GP είναι προγραμματισμένη για τις 16:20 ώρα Ελλάδος, ενώ η δεύτερη θα διεξαχθεί στις 19:00.

Το Σάββατο οι οδηγοί θα μπουν στη μάχη των κατατακτηρίων στις 10:25, με κάθε οδηγό να έχει τη δυνατότητα για δύο γρήγορους γύρους. Ο πρώτος αγώνας της V8GP θα ξεκινήσει στις 14:40 και θα έχει διάρκεια 13 γύρων ή 45 λεπτών συν έναν γύρο. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί warm up στις 09:20, ενώ ο δεύτερος αγώνας του τριημέρου θα ξεκινήσει στις 16:00, επίσης με διάρκεια 13 γύρων ή 45 λεπτών συν έναν γύρο.

Όλη η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+ με ελληνική περιγραφή, ενώ θα υπάρχει και δωρεάν κάλυψη μέσω του επίσημου καναλιού του EuroNASCAR στο YouTube.