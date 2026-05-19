Ο 17χρονος Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος έγραψε ιστορία στο Μουτζέλο, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κερδίζει αγώνα ιταλικού πρωταθλήματος μοτοσυκλέτας.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού σημειώθηκε στην πίστα του Autodromo Internazionale del Mugello, με τον Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος να κατακτά μία ιστορική νίκη στο CIV Yamaha R7 Cup. Ο νεαρός αναβάτης, γνωστός και ως #Dinos31, έγινε ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία που ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε αγώνα του Ιταλικού Πρωταθλήματος Μοτοσικλέτας, πετυχαίνοντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι σε 23 συμμετοχές και αρκετούς κορυφαίους Ιταλούς αναβάτες.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο ανταγωνισμού του CIV, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά εθνικά πρωταθλήματα μοτοσικλέτας στην Ευρώπη και παραδοσιακά λειτουργεί ως σκαλοπάτι για διεθνείς κατηγορίες.

Ας γνωρίσουμε το 16χρονο Ελληνόπουλο Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο #Dino31 που κατέκτησε την 1η θέση στο Mugello την Κυριακή. Διπλός πρωταθλητής το 2025 με την Yamaha.

Αγωνίζεται στην ιταλική ομάδα rosso e nero και ευχόμαστε να σηκώσει ψηλά την Ελληνική σημαία στο #motogp. pic.twitter.com/mscYixhMCY — giorgospolychrono (@giorgospolys) May 12, 2026

Κυριάρχησε στο Mugello απέναντι στους Ιταλούς

Ο Μαυρόπουλος, τον οποίο στηρίζει ενεργά η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ έδειξε από τα πρώτα στάδια του Σαββατοκύριακου πως είχε την ταχύτητα για να πρωταγωνιστήσει στην ιστορική πίστα του Μουτζέλο.

Στον αγώνα της Κυριακής διαχειρίστηκε άψογα την πίεση, διατήρησε υψηλό ρυθμό απέναντι στους Ιταλούς αντιπάλους του και κατάφερε να φέρει την ελληνική σημαία στην κορυφή μίας από τις πιο εμβληματικές πίστες του παγκόσμιου motorsport. Η νίκη αυτή στέλνει παράλληλα και ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος, με τον Έλληνα αναβάτη να μπαίνει πλέον δυνατά στη μάχη για τον φετινό τίτλο του Yamaha R7 Cup.

Η συνεργασία με τη Yamaha Racing Hellas έχει επιτρέψει στον νεαρό αναβάτη να εξελιχθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια και να καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά ταλέντα στους διεθνείς αγώνες μοτοσικλέτας.

Μόλις 17 ετών με ήδη πέντε διεθνείς τίτλους

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Μαυρόπουλος έχει ήδη δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό αγωνιστικό βιογραφικό. Ο 17χρονος αναβάτης έχει κατακτήσει:

Τρεις συνεχόμενους Βαλκανικούς τίτλους στην κατηγορία SSP300 με Yamaha R3

Δύο ευρωπαϊκούς τίτλους με Yamaha R7

Μετά τον ιστορικό θρίαμβο στο Mugello, ο Έλληνας αναβάτης στάθηκε τόσο στη σημασία της νίκης όσο και στη στήριξη που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια.

«Αυτή η νίκη είναι μόνο η αρχή. Ξέραμε ότι έχουμε την ταχύτητα και την ομάδα για να πρωταγωνιστήσουμε στο πρωτάθλημα. Το να ανεβαίνει η ελληνική σημαία στο Mugello και να γράφεται μια τέτοια στιγμή για την Ελλάδα είναι τεράστια τιμή και περηφάνια. Θέλω να ευχαριστήσω τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και τη Yamaha Racing Hellas που με στηρίζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και πιστεύουν σε αυτή την προσπάθεια.»