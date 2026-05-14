Η μεγαλύτερη πρόκληση σε αγώνες αντοχής περιμένει τον Μαξ Φερστάπεν, καθώς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ.

Ο Μαξ Φερστάπεν ετοιμάζεται για μία από τις πιο ιδιαίτερες και απαιτητικές προκλήσεις της καριέρας του. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στην εκκίνηση των θρυλικών 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 θα πραγματοποιήσει το πολυσυζητημένο ντεμπούτο του στον ιστορικό 24ωρο αγώνα αντοχής της «Πράσινης Κόλασης», οδηγώντας μία Mercedes-AMG GT3 EVO της Team Verstappen Racing μαζί με τους Λούκας Άουερ, Ζουλ Γκουνιόν και Ντάνι Ζουκαντέγια.

Η συμμετοχή του έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον παγκοσμίως, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν πως τα εισιτήρια έγιναν sold-out για πρώτη φορά. Πέρα από τον Ολλανδό, ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή του Ελληνοελβετού οδηγού Άλεξ Φοντάνα, ο οποίος θα αγωνιστεί με τη #4 Porsche 911 GT3, στην ίδια κατηγορία που θα τρέξει και ο Φερστάπεν

Ένας αγώνας τεραστίων διαστάσεων

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τη λίστα συμμετοχών, στις 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ 2026 θα εκκινήσουν συνολικά 161 αγωνιστικά αυτοκίνητα, η μεγαλύτερη συμμετοχή από το 2014.

Το grid θα χωρίζεται σε περισσότερες από 20 διαφορετικές κατηγορίες, από GT3 και GT4 μέχρι TCR, Cup κατηγορίες Porsche και BMW, ειδικά tuned Nürburgring projects και μικρότερες κατηγορίες παραγωγής. Αυτή ακριβώς η φύση πολλαπλών κατηγοριών είναι που κάνει τον αγώνα τόσο μοναδικό και χαοτικό ταυτόχρονα.

Στην ίδια πίστα θα συνυπάρχουν εργοστασιακά GT3 που μάχονται για τη νίκη με πολύ πιο αργά αυτοκίνητα, κάτι που δημιουργεί τεράστιες διαφορές ταχύτητας μέσα στην Πράσινη Κόλαση και μετατρέπει τη διαχείριση κυκλοφορίας σε κρίσιμο κομμάτι του αγώνα.

Η μάχη του Φερστάπεν απέναντι σε 40+ GT3

Ο Φερστάπεν θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία SP9/GT3, δηλαδή την κατηγορία που διεκδικεί τη συνολική νίκη του αγώνα. Και

ο ανταγωνισμός αναμένεται τεράστιος.

Η SP9 περιλαμβάνει φέτος 41 GT3 αυτοκίνητα, αριθμός εξαιρετικά μεγάλος ακόμη και για τα δεδομένα του Νίρμπουργκρινγκ. Στην ίδια κατηγορία συμμετέχουν εργοστασιακές και κορυφαίες ομάδες με αυτοκίνητα από εννέα διαφορετικούς κατασκευαστές: Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG και Porsche.

Αυτό σημαίνει πως ο Ολλανδός δεν θα αντιμετωπίσει απλώς μία πρόκληση, αλλά το πιο ανταγωνιστικό GT3 grid που έχει δει ποτέ στην καριέρα του.

Η «άγρια» φύση μιας θρυλικής διαδρομής

Με μήκος άνω των 25 χλμ, τεράστιες υψομετρικές αλλαγές, μεταβαλλόμενο καιρό και συνεχή κίνηση από δεκάδες διαφορετικές κατηγορίες, το Νίρμπουργκρινγκ θεωρείται ίσως ο πιο απρόβλεπτος 24ωρος αγώνας στον κόσμο. Η Πράσινη Κόλαση είναι από μόνη της ο πραγματικός πρωταγωνιστής.

Μία πίστα-μύθος που εδώ και δεκαετίες δοκιμάζει κορυφαίους οδηγούς, εργοστασιακές ομάδες και θρυλικά αυτοκίνητα πολύ πριν εμφανιστεί ο Φερστάπεν στη Formula 1.

Κάθε χρόνο, ο αγώνας συγκεντρώνει χιλιάδες θεατές που αντιμετωπίζουν το τριήμερο περισσότερο σαν motorsport φεστιβάλ παρά σαν έναν απλό αγώνα αντοχής

Οι 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ είναι πολύ μεγαλύτερες από έναν οδηγό. Παρότι η παρουσία του Φερστάπεν έχει φέρει τεράστια δημοσιότητα στον αγώνα, ο αγώνας παραμένει ένα γεγονός πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε μεμονωμένο όνομα.

Και ίσως αυτό ακριβώς είναι που κάνει τόσο ξεχωριστή τη φετινή συμμετοχή του Ολλανδού: όχι ότι ο αγώνας περιστρέφεται γύρω από τον Φερστάπεν, αλλά ότι ένας ενεργός παγκόσμιος πρωταθλητής Formula 1 αποφάσισε να δοκιμαστεί σε έναν θεσμό που θεωρείται ήδη θρύλος από μόνος του.

Πότε ξεκινά ο αγώνας και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Οι κατατακτήριες που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης διεξάγονται την Παρασκευή 15 Μαΐου, με το Top Qualifying Shootout να ξεκινά στις 17:15 ώρα Ελλάδας.

Οι 24 Ώρες Νίρμπουργκρινγκ ξεκινούν επίσημα το Σάββατο 16 Μαΐου στις 16:00 ώρα Ελλάδας, με το γύρο σχηματισμού να πραγματοποιείται περίπου 20 λεπτά νωρίτερα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα όμως ουσιαστικά κορυφώνεται πολλές ώρες πριν από την εκκίνηση, καθώς το Νίρμπουργκρινγκ μετατρέπεται σε ένα τεράστιο φεστιβάλ γύρω από την Πράσινη Κόλαση.