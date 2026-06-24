Opel Βελμάρ Electric ALL IN

Μέσα από το πρόγραμμα Opel “Electric ALL IN”, οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Opel απολαμβάνουν σημαντικά πλεονεκτήματα

Η Opel Βελμάρ παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτροκίνησης της Opel, προσφέροντας ένα πλήρες οικοσύστημα υπηρεσιών και παροχών που κάνει την απόκτηση και χρήση ενός ηλεκτρικού οχήματος πιο εύκολη, πιο προσιτή και πιο ξέγνοιαστη από ποτέ.

Μέσα από το πρόγραμμα Opel “Electric ALL IN”, οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Opel απολαμβάνουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας

5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια Opel Assistance

Ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης

Δωρεάν καλώδιο οικιακής φόρτισης (Mode 2)

Δωρεάν καλώδιο φόρτισης για δημόσιους φορτιστές (Mode 3)

Υπηρεσίες Opel Connect One για 10 χρόνια

Μειωμένο κόστος χρήσης και συντήρησης

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν με την αγορά οποιουδήποτε αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου Opel και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που απαντά στα βασικά ερωτήματα κάθε υποψήφιου αγοραστή σχετικά με την αυτονομία, τη φόρτιση και τη συντήρηση.

Τα ηλεκτρικά μοντέλα Opel προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στο κόστος συντήρησης, καθώς απαιτούν λιγότερες εργασίες service και διαθέτουν διαστήματα συντήρησης ανά δύο χρόνια. Παράλληλα, η 8ετής εγγύηση της μπαταρίας και η 5ετής οδική βοήθεια ενισχύουν την αίσθηση ασφάλειας και αξιοπιστίας.

» Περισσότερες πληροφορίες

Καταστήματα Opel Βελμάρ

Αργυρούπολη: Λ. Βουλιαγμένης 572, 164 51, Τ.: 210 9982850

Ηράκλειο Κρήτης: Οδός Ρ', Αρ. 1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, 716 01, Τ.: 2810 305000

Χανιά: Λ. Καραμανλή 78, 733 00, Τ.: 28210 24900