Η BYD έχει βάλει στο στόχαστρο την Toyota

Ο Πρόεδρος της BYD, Γουάνγκ Τσουανφού, εκτιμά ότι η κινεζική εταιρεία θα γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η BYD τοποθετεί πλέον ανοιχτά τον πήχη πολύ ψηλά. Ο πρόεδρός της, Γουάνγκ Τσουανφού, δήλωσε ότι η εταιρεία πιστεύει πως θα γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο σε ορίζοντα πενταετίας, σηματοδοτώντας μια από τις πιο φιλόδοξες προβλέψεις που έχει κάνει ποτέ κορυφαίο στέλεχος της κινεζικής αγοράς αυτοκινήτου.

Η δήλωση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η BYD ενισχύει έντονα την εξαγωγική της παρουσία και επενδύει σε τεχνολογίες όπως οι μπαταρίες και η ταχεία φόρτιση, στοιχεία που ο Γουάνγκ εμφανίζεται να θεωρεί καθοριστικά για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να χτίσει ισχυρότερο αποτύπωμα και εκτός Κίνας, σε αγορές όπως η Ευρώπη, η Νοτιοανατολική Ασία, η Αυστραλία και η Λατινική Αμερική.

Η αισιοδοξία της BYD έρχεται όμως σε ευθεία σύγκριση με τη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς. Η Toyota παραμένει ο παγκόσμιος ηγέτης σε πωλήσεις, με 11,3 εκατομμύρια οχήματα το 2025, έναντι 4,8 εκατομμυρίων της BYD. Αυτό σημαίνει ότι ο κινεζικός όμιλος έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει, ακόμη κι αν η δυναμική του συνεχίσει να βελτιώνεται με τον σημερινό ρυθμό.

Το μήνυμα του Γουάνγκ φαίνεται να είναι διπλό: προς τους επενδυτές, ότι η BYD διατηρεί μακροπρόθεσμη φιλοδοξία, και προς την αγορά, ότι ο κινεζικός όμιλος δεν θέλει πια να αντιμετωπίζεται μόνο ως ανερχόμενος παίκτης στα ηλεκτρικά, αλλά ως διεκδικητής της πρώτης θέσης στο παγκόσμιο αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος του 2030 δίνει ένα καθαρό στίγμα για το πού θεωρεί η BYD ότι μπορεί να φτάσει αν συνεχίσει να ενισχύει παραγωγή, τεχνολογία και διεθνή παρουσία.