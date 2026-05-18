Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, γνωστός ως «Super Mario» των ελληνικών αναβάσεων, συνδύασε μέσα σε λίγες ώρες την απόλυτη ταχύτητα με τους μεγάλους αθλητικούς εορτασμούς.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ επισφραγίστηκε με έναν τρόπο που θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη κάθε οπαδού της ομάδας. Οι εξέδρες του σταδίου δονούσαν την ατμόσφαιρα, αλλά η στιγμή που το βαρύτιμο τρόπαιο πέρασε τις πύλες του γηπέδου συνοδεύτηκε από έναν εκκωφαντικό, καθαρόαιμο αγωνιστικό ήχο. Ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, Μάριος Ηλιόπουλος, επέλεξε να φέρει το κύπελλο του πρωταθλητή στο σπίτι του με το ίδιο αυτοκίνητο που λίγες ώρες νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, πολεμούσε με τα δέκατα του δευτερολέπτου στην απαιτητική Ανάβαση Κύμης.

Αυτή η κίνηση έδωσε μια ξεχωριστή, θριαμβευτική χροιά στη γιορτή, συνδέοντας την κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου με την απόλυτη μηχανολογική υπεροχή. Το αυτοκίνητο που καθήλωσε τα βλέμματα δεν ήταν ένα συνηθισμένο supercar, αλλά μια από τις πιο ακραίες και εντυπωσιακές αγωνιστικές κατασκευές που έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους σε ελληνικό έδαφος. Ένα πραγματικό αγωνιστικό τέρας που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ένα συμβατικό Ford Fiesta παραγωγής και δικαιολογημένα μαγνήτισε τα βλέμματα των φιλάθλων.

Η ακτινογραφία του θηρίου της κατηγορίας Formula Saloon

Το συγκεκριμένο Ford Fiesta Rallycross, το οποίο αγωνίζεται πλέον στην κατηγορία Formula Saloon, κουβαλάει μια σπουδαία αγωνιστική κληρονομιά. Προέρχεται απευθείας από την κορυφαία εποχή των Supercars του παγκοσμίου Rallycross και έχει εξελιχθεί από τη διάσημη M-Sport. Στην καρδιά του χτυπά ένας τετρακύλινδρος turbo κινητήρας Duratec 2,0 λίτρων, ο οποίος έχει δεχθεί εξαντλητικές βελτιώσεις για να αποδίδει την τρομακτική ισχύ των 650 ίππων και περισσότερα από 800 Nm ροπής.

Το συνολικό βάρος της κατασκευής περιορίζεται στα 1.200 κιλά. Αυτή η ιδανική αναλογία κιλών ανά ίππο μεταφράζεται σε επιδόσεις που κόβουν την ανάσα και εξηγούν την εκρηκτική του συμπεριφορά. Η διαδικασία της επιτάχυνσης από στάση στα πρώτα 100 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 2,5 δευτερόλεπτα, ένα νούμερο που παραπέμπει απευθείας σε κορυφαία αγωνιστικά μονοθέσια και προκαλεί δέος σε όποιον το βλέπει να κινείται.

Από τις πίστες του εξωτερικού στις ελληνικές αναβάσεις

Παρόλο που η αρχική βάση του αυτοκινήτου σχεδιάστηκε για τις μεικτές διαδρομές του rallycross, οι μηχανικοί έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες προσαρμογές ώστε το όχημα να αποδίδει τα μέγιστα στους στενούς και απαιτητικούς δρόμους των ελληνικών αναβάσεων. Η μετάδοση και η κλιμάκωση του κιβωτίου ταχυτήτων έχουν ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν ακαριαία απόκριση στο γκάζι και μια εξαιρετικά βίαιη, αποτελεσματική έξοδο από τις στροφές, εκεί όπου κρίνεται ο χρόνος.

Παράλληλα, το αεροδυναμικό πακέτο με τις τεράστιες πτέρυγες και η γεωμετρία της ανάρτησης έχουν αναθεωρηθεί πλήρως, εξασφαλίζοντας ότι το Fiesta παραμένει κολλημένο στο οδόστρωμα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η παρουσία αυτού του τεχνολογικού επιτεύγματος στους εορτασμούς της ΑΕΚ, με το τρόπαιο του πρωταθλητή τοποθετημένο στο σπαρτιάτικο, carbon κόκπιτ, επισφράγισε με τον πιο δυναμικό τρόπο μια ιστορική αγωνιστική χρονιά, αποδεικνύοντας ότι η κορυφή ανήκει σε εκείνους που επενδύουν στο απόλυτο πάθος και την ασυμβίβαστη ισχύ.

Η μεταφορά του τροπαίου στο εσωτερικό του οχήματος, δίπλα στον κλωβό ασφαλείας (roll cage) και τα συστήματα τηλεμετρίας, λειτούργησε ως ένας ιδιαίτερος συμβολισμός. Συνέδεσε την προσπάθεια της ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ανάλογη προσπάθεια που απαιτείται για την επικράτηση στις ειδικές διαδρομές των αναβάσεων. Η παρουσία του αυτοκινήτου της κατηγορίας Formula Saloon στο στάδιο κατέγραψε μια σπάνια στιγμή, όπου η μηχανολογία των αγώνων συνάντησε την κορυφαία στιγμή της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας.

Η προσωπικότητα πίσω από το τιμόνι και τη διοίκηση

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, γνωστός επί δεκαετίες στους κύκλους του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού με το προσωνύμιο Σούπερ Μάριο, αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της τρέχουσας αθλητικής και επιχειρηματικής πραγματικότητας. Η σταθερή παρουσία του στις εγχώριες αναβάσεις με ορισμένες από τις πιο ακραίες κατασκευές της κατηγορίας Formula Saloon δείχνει έναν άνθρωπο που λειτουργεί με γνώμονα την ένταση και την αναζήτηση της οδηγικής επικράτησης στα ελληνικά βουνά.

Με την ανάληψη των ηνίων της ΠΑΕ ΑΕΚ, η δραστηριότητά του απέκτησε μια νέα, σαφώς πιο προβεβλημένη διάσταση στο ευρύ κοινό. Η απόφασή του να συνδέσει την κατάκτηση του ποδοσφαιρικού τίτλου με την αγωνιστική του παρουσία στην Κύμη, εισβάλλοντας με το Ford Fiesta των 650 ίππων στον αγωνιστικό χώρο, αποτελεί την προσωπική του σφραγίδα στους εορτασμούς. Μια κίνηση που υπενθυμίζει ότι, πέρα από τις όποιες διοικητικές ή εξωγηπεδικές συζητήσεις προκαλεί το όνομά του, ο ίδιος επιλέγει να επικοινωνεί με το κοινό μέσα από το απόλυτο πάθος του για την ταχύτητα και τα μηχανολογικά θηρία.

