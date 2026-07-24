Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοξενεί από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου το Intercontinental Drifting Cup της FIA, φέρνοντας την ελίτ του παγκόσμιου drift στην Ελλάδα.

Η πόλη των Σερρών ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών θα φιλοξενήσει το Intercontinental Drifting Cup, τη μοναδική διοργάνωση drift με την επίσημη σφραγίδα της FIA.

Πρόκειται για το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός του είδους που έχει διοργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα, υπό τη φροντίδα της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ). Στην πίστα της Μακεδονίας αναμένονται οι κορυφαίοι οδηγoί και ομάδες από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική, σε ένα ραντεβού που αναμένεται να καθηλώσει τους λάτρεις της πλαγιολίσθησης.

Παράλληλα, η διοργάνωση αναδεικνύει τις Σέρρες ως έναν κορυφαίο προορισμό της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος συνδυάζει υποδομές διεθνούς επιπέδου, πλούσια ιστορία, φυσικά τοπία και ξεχωριστή γαστρονομική παράδοση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών αποτελεί την πληρέστερη εγκατάσταση αγώνων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον σύγχρονες στα Βαλκάνια. Βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης και διαθέτει διαδρομή μήκους 3.186 μέτρων, με πλάτος από 12 έως 15 μέτρα και 16 στροφές. Η ευθεία εκκίνησης και τερματισμού φτάνει τα 662 μέτρα, ενώ ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαφυγής περιμετρικά της πίστας εγγυώνται τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.

Οι υποδομές περιλαμβάνουν στεγασμένο χώρο paddock έκτασης 4.900 τετραγωνικών μέτρων με 18 boxes, η πρόσβαση στους οποίους γίνεται μέσω υπόγειας διάβασης. Για τη διεξαγωγή του αγώνα αξιοποιείται το προηγμένο σύστημα χρονομέτρησης MyLaps X2, καθώς και έξι οθόνες LED προδιαγραφών FIA Grade 3 στις στροχές K1, K3, K6, K9, K13 και K16, επιτρέποντας την άμεση επικοινωνία του Race Control με τους αγωνιζόμενους.

Τα αξιοθέατα και η τοπική γαστρονομία

Η φιλοξενία του Intercontinental Drifting Cup προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα σημαντικότερα τοπόσημα της περιοχής. Σε απόσταση 45 χιλιομέτρων δυτικά της πόλης βρίσκεται η Λίμνη Κερκίνη, ένας από τους σπουδαιότερους υγροβιότοπους της Ευρώπης, ενώ στα 50 χιλιόμετρα δεσπόζει το ιστορικό Οχυρό Ρούπελ με τις υπόγειες στοές του.

Για τους λάτρεις της φύσης, το ορεινό συγκρότημα του Λαϊλιά προσφέρει διαδρομές ανάμεσα σε δάση οξιάς μόλις 27 χιλιόμετρα από την πόλη, ενώ τα Άνω Πορόια και τα Ιαματικά Λουτρά Σιδηροκάστρου συμπληρώνουν τις επιλογές εξόρμησης. Κοντά στην πόλη δεσπόζει επίσης η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.

Η ταυτότητα της περιοχής ολοκληρώνεται μέσα από τη γαστρονομία της, με σημείο αναφοράς τον παραδοσιακό ακανέ Σερρών, την τοπική μπουγάτσα, τα προϊόντα από βουβάλι Κερκίνης, καθώς και τα τυριά του όρους Μπέλες, τα οποία συνοδεύονται από τους τοπικούς αμπελώνες της κοιλάδας του Στρυμόνα.