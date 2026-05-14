MotoGP - Καταλονία: Το πρόγραμμα του Grand Prix αυτό το τριήμερο
Έπειτα από τον συναρπαστικό αγώνα στο Λε Μαν, το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP ετοιμάζεται για έναν ακόμη αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Το κορυφαίο σπορ σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Καταλονίας το τριήμερο 15-17 Μαΐου.
Ο 6ος αγώνας της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Μονμελό και είναι ο δεύτερος από τους τρεις αγώνες που θα πραγματοποιηθούν επί ισπανικού εδάφους.
All set for another RACE WEEK! ✊— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 13, 2026
Barcelona, here we go! 📍#CatalanGP🏁| #MotoGP pic.twitter.com/og69WXwkww
Γνωρίστε την πίστα
Το Grand Prix Καταλονίας βρίσκεται στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος από το 1996 και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικούς σταθμούς στο καλεντάρι. Η διαδρομή έχει μήκος 4,66 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, 8 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία πολύ απαιτητική πίστα που προσφέρει πληθώρα ευκαιριών για προσπέρασμα.
Τις περισσότερες νίκες σε όλες τις κατηγορίες στο Grand Prix κατέχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 10. Νικητής το 2025 ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ με Gresini Ducati. Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 12 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 24 γύρους.
Here are the main headlines before Round 6 of 2026 begins 🤩#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/KY6Q91KYF7— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 13, 2026
Ποιος θα σταματήσει την Aprilia;
Έπειτα από τον αγώνα στο Λε Μαν, στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκονται οι δύο αναβάτες της Aprilia. Ο Μάρκο Μπετζέκι προηγείται στο πρωτάθλημα έναντι του Χόρχε Μαρτίν για έναν μόλις βαθμό. Η RS GP26 είναι μια πανίσχυρη μοτοσικλέτα, με την Ducati να ψάχνει απαντήσεις ώστε να επιστρέψει στη μάχη του τίτλου.
Ο Μαρκ Μάρκεθ θα απουσιάσει από τον αγώνα στην Καταλονία, με τον Πέκο Μπανάια να είναι ο μοναδικός αναβάτης που θα πάρει μέρος για την ιταλική ομάδα.
⚔️ @valeyellow46 vs. @lorenzo99 in 2009
This goes beyond iconic ✨🔥#CatalanGP 🏁 | #MotoGP pic.twitter.com/XEtGwBr5kC— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 13, 2026
Η τηλεοπτική κάλυψη
Το Grand Prix Καταλονίας στην πίστα του Μονμελό, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του έκτου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.
Πρόγραμμα Grand Prix Καταλονίας σε ώρες Ελλάδος
Παρασκευή 15 Μαΐου
11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών
16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές
Σάββατο 16 Μαΐου
11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών
11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές
16:00 – Αγώνας Σπριντ
Κυριακή 17 Μαΐου
10:40-10:50 – Warm-Up
15:00 – Αγώνας
Now you see why they're modern-day gladiators 🔥— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 13, 2026
Check out the #MotoGP moments that broke the timeline over the years 👀#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/oMVOelVtGq