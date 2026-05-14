Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Καταλονία.

Έπειτα από τον συναρπαστικό αγώνα στο Λε Μαν, το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP ετοιμάζεται για έναν ακόμη αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Το κορυφαίο σπορ σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Καταλονίας το τριήμερο 15-17 Μαΐου.

Ο 6ος αγώνας της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Μονμελό και είναι ο δεύτερος από τους τρεις αγώνες που θα πραγματοποιηθούν επί ισπανικού εδάφους.

Γνωρίστε την πίστα

Το Grand Prix Καταλονίας βρίσκεται στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος από το 1996 και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικούς σταθμούς στο καλεντάρι. Η διαδρομή έχει μήκος 4,66 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, 8 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία πολύ απαιτητική πίστα που προσφέρει πληθώρα ευκαιριών για προσπέρασμα.

Τις περισσότερες νίκες σε όλες τις κατηγορίες στο Grand Prix κατέχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 10. Νικητής το 2025 ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ με Gresini Ducati. Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 12 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 24 γύρους.

Here are the main headlines before Round 6 of 2026 begins 🤩#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/KY6Q91KYF7 May 13, 2026

Ποιος θα σταματήσει την Aprilia;

Έπειτα από τον αγώνα στο Λε Μαν, στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκονται οι δύο αναβάτες της Aprilia. Ο Μάρκο Μπετζέκι προηγείται στο πρωτάθλημα έναντι του Χόρχε Μαρτίν για έναν μόλις βαθμό. Η RS GP26 είναι μια πανίσχυρη μοτοσικλέτα, με την Ducati να ψάχνει απαντήσεις ώστε να επιστρέψει στη μάχη του τίτλου.

Ο Μαρκ Μάρκεθ θα απουσιάσει από τον αγώνα στην Καταλονία, με τον Πέκο Μπανάια να είναι ο μοναδικός αναβάτης που θα πάρει μέρος για την ιταλική ομάδα.

Η τηλεοπτική κάλυψη

Το Grand Prix Καταλονίας στην πίστα του Μονμελό, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του έκτου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix Καταλονίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 15 Μαΐου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 16 Μαΐου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 17 Μαΐου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας