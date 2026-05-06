AJP PR7 650 Adventure: Ένα και μοναδικό (vid)

Αυτή η μοτοσικλέτα ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία Adventure Rally καθώς φτάνει στα χέρια σου πλήρως εξοπλισμένη από το εργοστάσιο και δείχνει έτοιμη για τον πλέον απαιτητικό εκτός δρόμου αγώνα αντοχής!

Στην περίπτωση του AGP PR7 έχουμε να κάνουμε με μία απόλυτα εξειδικευμένη μοτοσικλέτα, που διαθέτει ένα εξαιρετικά ελαφρύ υβριδικό πλαίσιο, έναν αξιόπιστο μονοκύλινδρο EFI κινητήρα με μεγάλα διαστήματα συντήρησης, κορυφαίες αναρτήσεις και φρένα, μεγάλη αυτονομία με ρεζερβουάρ 17 λίτρων τοποθετημένο χαμηλά κάτω από τη σέλα, αλουμινένια ποδιά κινητήρα και μεγάλες προστατευτικές χούφτες. Διαθέτει επίσης πύργο τιμονιού με ανεμοθώρακα, αλλά και μεγάλη οθόνη Android tablet τεχνολογίας Bluetooth για πλήρη πληροφόρηση και πλοήγηση!

Αγωνιστική κατασκευή

Το PR7 δεν ακολουθεί τη μόδα των Adventure έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει, καθώς πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα φτιαγμένη αποκλειστικά για το χώμα, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα κίνησης και στην άσφαλτο κάτω από κάποιους περιορισμούς. Στο χώμα κάλλιστα μπορεί να συναγωνιστεί καθαρόαιμες Enduro κατασκευές, κάλλιστα μπορεί και να συμμετάσχει σε αγώνες αντοχής τύπου Rally χωρίς ιδιαίτερες μετατροπές. Από την άλλη, δείχνει σαν ο ιδανικός σύντροφος για κοντινές εκδρομές μέσα από επαρχιακούς δρόμους, δίνοντας τη δυνατότητα στον αναβάτη του να μπει χωρίς άγχος σε κάθε χωμάτινη διαδρομή που θα συναντήσει στο διάβα του.

Προσωπικά, θα ήταν η επιλογή μου κάθε φορά που θα ήθελα να εκδράμω σε κάποιο νησί, έστι ώστε να ανακαλύψω τοπία και παραλίες που λίγοι έχουν επισκεφθεί. Παράλληλα να κάνω και το “εντούρο” μου τις ελεύθερες ώρες μου, δόξα τω Θεώ η πατρίδα προσφέρεται για μοναδικές χωμάτινες διαδρομές και μονοπάτια. Και, τέλος, αν δεν είχα τη δυνατότητα να έχω δεύτερη μοτοσυκλέτα, να χρησιμοποιώ το PR7 και στις καθημερινές μου μετακινήσεις.

Ο κινητήρας γνωστός

Εκεί όπου η αξιοπιστία συναντά την απόδοση! Πρόκειται για ένα συμπαγές, ελαφρύ και σύγχρονο μηχανικό σύνολο, εξοπλισμένο με αντικραδασμικό άξονα & κιβώτιο έξι σχέσεων, αποτελώντας τη βάση για τη φιλοσοφία Adventure. Ο μονοκύλινδρος υγρόψυκτος με τους 2 επικεφαλής εκκεντροφόρους και τις 4 βαλβίδες τροφοδοτείται από ένα σώμα ψεκασμού 45mm και προέρχεται από τη Husqvarna. Η μονάδα ECU Athena Get παρέχει ομαλή ισχύ σε όλο το εύρος στροφών, με έμφαση στην απόδοση της ροπής από πολύ χαμηλά. Ο κινητήρας αποδίδει 48 ίππους στην αρχική του μορφή, ενώ αν εξοπλίσετε τη μοτοσυκλέτα με το ανάλογο αγωνιστικό κιτ μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 58! Σημαντική λεπτομέρεια ότι δεν χρειάζεται συντήρηση με ώρες, αλλά με χιλιόμετρα, κάνοντας τη διαδικασία ευκολότερη για τον τελικό χρήστη. Με διαστήματα αλλαγής λαδιών ανά 5.000 χλμ. και service ανά 10.000 χλμ. απομακρύνεται το άγχος της συχνής και απαιτητικής συντήρησης.

Πλαίσιο υβριδικής μορφής

Κανένας συμβιβασμός! Υβριδικό, διαιρούμενο πλαίσιο από αλουμίνιο και χάλυβα, αφαιρούμενο υποπλαίσιο από αλουμίνιο με αναμονή στήριξης σχάρας, αλλά και αλουμινένιο ψαλίδι με μοχλικό σύστημα. Η σέλα Rally παρέχει στον αναβάτη επιπλέον άνεση σε όλες τις συνθήκες και σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη εργονομία και τη μεγάλη αυτονομία προσφέρει την πιο άνετη εμπειρία οδήγησης Adventure που δημιουργήθηκε ποτέ από την AJP.

Ανάρτηση και φρένα από το πάνω ράφι

Το πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι “Closed Cartridge” διαμέτρου 48mm προσφέρει διαδρομή 300mm και μαζί με το ομοίως πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ διαδρομής 280mm (αμφότερα από την ZF Sachs) ολοκληρώνουν την άψογη συμπεριφορά της PR7 ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Κορυφαίων προδιαγραφών καιτα προερχόμενα από τη Brembo φρένα, με διπίστονες δαγκάνες και δίσκο διαμέτρου 300μμ μπροστά!

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Ποδιά κινητήρα αλουμινίου

Προστατευτικές χούφτες

Πύργο τιμονιού με ανεμοθώρακα

Ενσωματωμένη οθόνη τύπου Android tablet

Σύστημα πλοήγησης

Το PR7 650 Adventure προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 11.500€ (από 12.500€) αλλά βιαστείτε γιατί είναι διαθέσιμη μία και μόνη μοτοσικλέτα! Μπορείτε να τη δείτε από κοντά και να γνωρίσετε τις δυνατότητές της, για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2105540640 και στην ιστοσελίδα της AGP.