Αγορά αυτοκινήτου: «Καλπάζουν» τα υβριδικά και τα SUV τον Απρίλιο

Παρά την οριακή πτώση των ταξινομήσεων τον περασμένο μήνα, η ελληνική αγορά στρέφεται μαζικά στα SUV και στην υβριδική τεχνολογία που αγγίζει το 57,4%.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να κινείται σε θετικό έδαφος για το πρώτο τετράμηνο του 2026, παρά τη μικρή «διόρθωση» που σημειώθηκε τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών τον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 14.246 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση -2,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ωστόσο, στο σύνολο του έτους (Ιανουάριος - Απρίλιος), η αγορά παραμένει ενισχυμένη κατά 2,5%, με συνολικά 49.058 αυτοκίνητα να έχουν βγει στους δρόμους. Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα καινούργια φορτηγά, τα οποία τον Απρίλιο σημείωσαν άνοδο 9,6%, ενώ στο τετράμηνο η αύξηση είναι εντυπωσιακή, αγγίζοντας το 27,5%. Στον αντίποδα, η αγορά των λεωφορείων κατέγραψε σημαντική υποχώρηση -46,4% για τον μήνα Απρίλιο.

Η κυριαρχία των SUV και η άνοδος των B-SUV

Η στροφή των Ελλήνων καταναλωτών προς τα SUV μοντέλα είναι πλέον σαρωτική, καθώς η συνολική κατηγορία κατέλαβε το 65,8% της αγοράς τον Απρίλιο, σημειώνοντας άλμα από το 58,1% της περσινής χρονιάς. Απόλυτος πρωταγωνιστής παραμένει το segment των B-SUV, το οποίο κατέκτησε το 39,5% του μεριδίου αγοράς, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7 μονάδων σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

Ακολουθεί η κατηγορία των C-SUV, η οποία συγκέντρωσε το 18,5% των προτιμήσεων, ενισχυμένη κατά 3,7 μονάδες μεριδίου. Στον αντίποδα, οι παραδοσιακές κατηγορίες των μικρών αυτοκινήτων πόλης (Segment A) και των μικρομεσαίων (Segment C) παρουσιάζουν κάμψη, με τους αγοραστές να προτιμούν ξεκάθαρα τις SUV παραλλαγές τους για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Υβριδική επανάσταση και υποχώρηση της βενζίνης

Τα στοιχεία για το είδος του καυσίμου αποκαλύπτουν μια δομική αλλαγή στην ελληνική αγορά. Τα υβριδικά αυτοκίνητα (HEV) αποτελούν πλέον την πρώτη επιλογή με διαφορά, καταλαμβάνοντας το 57,4% της αγοράς τον Απρίλιο, από 47,9% πέρυσι. Η άνοδος αυτή συμπίπτει με τη δραματική υποχώρηση της αμιγούς βενζίνης, η οποία έχασε 8,5 μονάδες μεριδίου, πέφτοντας στο 26,6%.

Σταθερό παραμένει το ενδιαφέρον για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV), τα οποία τον Απρίλιο κατέλαβαν το 4,9% της αγοράς, σημειώνοντας άνοδο 10,3% σε απόλυτους αριθμούς. Τα Plug-in υβριδικά (PHEV) συγκέντρωσαν το 6,0% των πωλήσεων, ενώ το πετρέλαιο (diesel) συνεχίζει να κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 3,7% των συνολικών ταξινομήσεων.

Η σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ανοδικά τον Μάρτιο, με την ΕΕ των 27 να σημειώνει αύξηση 12,5%. Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη μεταβολή για τον Μάρτιο ήταν ακόμα πιο δυναμική, φτάνοντας το 15,7%. Παρά τη μικρή κάμψη του Απριλίου στη χώρα μας, η εγχώρια αγορά δείχνει αντοχή και σαφή προσανατολισμό προς τον εξηλεκτρισμό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ στην ΕΕ το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) για το πρώτο τρίμηνο του 2026 βρίσκεται στο 19,4%, στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό για το πρώτο τετράμηνο περιορίζεται στο 6,1%. Αντιθέτως, οι Έλληνες φαίνεται να εμπιστεύονται πολύ περισσότερο τα «κλασικά» υβριδικά (HEV), με μερίδιο 57,3% έναντι 38,6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.