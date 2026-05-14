Volvo EX60: Η «έξυπνη» ασπίδα που ανεβάζει επίπεδο στην ασφάλεια

Η πρώτη παρουσίαση του Volvo EX60 στην Αθήνα έγινε από την ίδια την επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, Όσα Χάγκλουντ.

Η πρώτη εμφάνιση του πολυαναμένομενου Volvo EX60 στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού tour, πραγματοποιήθηκε και είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ασφάλεια και τη χρήση της τεχνολογίας ως εργαλείο συνεχούς εξέλιξης, σε μια στιγμή ορόσημο, όπου το «hardware» της αυτοκίνησης υποκλίνεται στο «software» και η παραδοσιακή ασφάλεια μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό, ψηφιακό οργανισμό που μαθαίνει και εξελίσσεται συνεχώς.

Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν η Όσα Χάγκλουντ (Åsa Haglund), η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars. Η παρουσία της στην Αθήνα υπογράμμισε τη σημασία του EX60 για τη νέα εποχή της μάρκας. Καθώς την ακούγαμε να αναλύει τη φιλοσοφία πίσω από το νέο SUV, έγινε σαφές ότι για τη Volvo η ασφάλεια δεν είναι πλέον μια στατική έννοια που περιορίζεται στις δοκιμές πρόσκρουσης, αλλά μια δυναμική διαδικασία που τροφοδοτείται από δεδομένα πραγματικού χρόνου.

Όσα Χάγκλουντ

Τα αυτοκίνητα μαθαίνουν από τον πραγματικό κόσμο

Όπως εξήγησε η Χάγκλουντ, η Volvo συλλέγει και αναλύει δεδομένα από πραγματικές συνθήκες οδήγησης μέσω της online διασύνδεσης των αυτοκινήτων της. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει αντλήσει στοιχεία από δεκάδες χιλιάδες πραγματικά ατυχήματα και εκατομμύρια συμβάντα αποφυγής σύγκρουσης, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό επιτρέπει στο EX60 να κατανοεί καλύτερα τη συμπεριφορά των οδηγών και τις συνθήκες κινδύνου, βελτιώνοντας το λογισμικό του μέρα με τη μέρα.

Αυτή η προσέγγιση αλλάζει το επίπεδο προστασίας, καθώς το αυτοκίνητο προσπαθεί πλέον να προβλέψει και να αποτρέψει το συμβάν πριν αυτό συμβεί. Σε σχετικές ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας ξεκαθάρισε ότι τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών παραμένουν ασφαλή, δίνοντας έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας.

Οι νέες ζώνες ασφαλείας προσαρμόζονται στον επιβάτη

Μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσιάσεις της εκδήλωσης αφορούσε το νέο σύστημα ζωνών ασφαλείας του EX60. Η Volvo, που το 1959 χάρισε στον κόσμο τη ζώνη τριών σημείων, έρχεται σήμερα να την εξελίξει σε κάτι που ονομάζει «ζώνη πολλαπλής προσαρμογής». Το νέο σύστημα είναι adaptive, που σημαίνει ότι μπορεί να αναγνωρίζει τον σωματότυπο του επιβάτη (βάρος, ύψος, διάπλαση) και να προσαρμόζει σε πραγματικό χρόνο τη δύναμη που ασκείται στο σώμα σε περίπτωση σύγκρουσης.

Είναι μια λεπτομέρεια που δείχνει την εμμονή των Σουηδών με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς η ζώνη δεν λειτουργεί πλέον οριζόντια για όλους, αλλά εξατομικευμένα για τον καθένα. Αυτό το νέο πρότυπο, το «Volvo Cars Safety Standard», βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων από πραγματικές συνθήκες και θέτει τον πήχη πολύ ψηλότερα από τις τυπικές αξιολογήσεις των 5 αστέρων. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας αδιαπέραστης ασπίδας που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιβάτη τη στιγμή που απαιτείται.

Το πιο έξυπνο Volvo στην ιστορία της μάρκας

Το EX60, ως ο ηλεκτρικός διάδοχος του XC60, πατάει πάνω στη νέα πλατφόρμα SPA3, η οποία έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για software-defined οχήματα. Στην καρδιά του βρίσκεται ένας πανίσχυρος κεντρικός υπολογιστής της NVIDIA, ο οποίος διαχειρίζεται τα πάντα: από τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης μέχρι τη συνδεσιμότητα. Αυτός ο «εγκέφαλος» επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λαμβάνει συνεχείς αναβαθμίσεις over-the-air, πράγμα που σημαίνει ότι το EX60 θα γίνεται πιο έξυπνο και ασφαλές όσο περνάει ο καιρός.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπει στο αυτοκίνητο να «βλέπει» και να προβλέπει επικίνδυνες καταστάσεις πριν αυτές συμβούν, επεξεργαζόμενο ταυτόχρονα δεδομένα από δεκάδες αισθητήρες, LiDAR και κάμερες. Σύμφωνα με τη Χάγκλουντ, η αυξημένη ψηφιοποίηση δεν αποσπά την προσοχή του οδηγού από τον δρόμο, καθώς οι λειτουργίες οργανώνονται με βάση την εργονομία. Το EX60 είναι το πρώτο Volvo που ενσωματώνει σε τέτοιο βάθος την ικανότητα μάθησης, αποτελώντας ένα νέο σημείο αναφοράς στην ασφάλεια.

Η ελευθερία της αυτονομίας

Από τεχνικής πλευράς, η αρχιτεκτονική 800V εξασφαλίζει κορυφαίες ταχύτητες φόρτισης, λύνοντας το παραδοσιακό άγχος της αναμονής στους σταθμούς. Η Volvo έδωσε μεγάλη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, με την αυτονομία να φτάνει στην εντυπωσιακή τιμή των 810 χιλιομέτρων σε συγκεκριμένες εκδόσεις. Αυτό το νούμερο μετατρέπει τη «σιγουριά για την αυτονομία» σε πραγματικότητα, καθιστώντας το EX60 ένα ιδανικό εργαλείο για μεγάλα ταξίδια χωρίς περιορισμούς.

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης η κ. Γιοβάνα Γιόβιτς, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Volvo Car Hellas, καθώς και ο Διευθυντής Marketing και Επικοινωνίας, κ. Αλέξανδρος Κωστήρογλου. Η παρουσίαση του μοντέλου στην Ελλάδα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής, όπου η Volvo δεν στοχεύει μόνο να ακολουθήσει το ρεύμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα στην ψηφιακή εποχή.

Γιοβάνα Γιόβιτς

Η αίσθηση που μας άφησε η εκδήλωση είναι ότι οι οι άνθρωποι της Volvo δεν κυνηγούν απλώς τους αριθμούς στις πωλήσεις ή τους ίππους. Κυνηγούν το «μηδέν» – μηδέν ατυχήματα, μηδέν απώλειες. Και με το EX60, δείχνουν ότι έχουν τα τεχνολογικά εφόδια να πλησιάσουν αυτόν τον στόχο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον κατασκευαστή, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του premium ηλεκτρικού SUV.