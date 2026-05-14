Η Alfa Romeo ανανεώνει τη γκάμα της Junior Ibrida με πλουσιότερο εξοπλισμό, 8ετή εργοστασιακή εγγύηση και νέες εκδόσεις.

Η Alfa Romeo προχωρά σε αναβάθμιση της γκάμας της Junior Ibrida, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του ιταλικού B-SUV στην premium κατηγορία. Με νέα επίπεδα εξοπλισμού, διευρυμένες επιλογές συστημάτων κίνησης και χαμηλότερη εισαγωγική τιμή, η Junior γίνεται πιο προσιτή χωρίς να χάνει τον σπορ χαρακτήρα της.

Η βασική έκδοση της Alfa Romeo Junior Ibrida ξεκινά πλέον από 27.990€, ενώ ολόκληρη η γκάμα συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 120.000 χλμ., η οποία είναι μεταβιβάσιμη και καλύπτει και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος.

Τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού και διαφορετικές επιλογές κίνησης

Η ανανεωμένη γκάμα περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού και τέσσερα διαφορετικά συστήματα κίνησης, συμπεριλαμβανομένης και αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης, με στόχο να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και προφίλ οδηγών.

Από τη βασική έκδοση, η Junior διαθέτει Full LED φώτα, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα infotainment με οθόνη αφής 10,25 ιντσών, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, cruise control και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Στην έκδοση Sprint προστίθενται, μεταξύ άλλων, εμπρός φώτα LED Matrix, αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free λειτουργία, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα πλοήγησης και περιμετρικοί αισθητήρες παρκαρίσματος.

Η έκδοση Ti δίνει έμφαση στην άνεση και την premium αίσθηση, με ζάντες 18 ιντσών, θερμαινόμενα καθίσματα με λειτουργία μασάζ και ηλεκτρικές ρυθμίσεις, ενώ η κορυφαία Sport Speciale προσθέτει Alcantara επενδύσεις, paddles αλλαγής ταχυτήτων και επιπλέον σπορ αισθητικές λεπτομέρειες.

Η τετρακίνητη Junior Q4

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τετρακίνητη Junior Q4, η οποία είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις Sprint, Ti και Sport Speciale με τιμή εκκίνησης από 33.990€.

Το σύστημα τετρακίνησης χρησιμοποιεί ηλεκτρικό κινητήρα στον πίσω άξονα, χωρίς μηχανική σύνδεση με τους εμπρός τροχούς, ενώ η τεχνολογία Power Looping επιτρέπει τη διατήρηση της τετρακίνησης ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Σύμφωνα με την Alfa Romeo, η συγκεκριμένη έκδοση συνδυάζει σπορ οδική συμπεριφορά και αυξημένη πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες premium τετρακίνητες προτάσεις στην κατηγορία B-SUV.

Παράλληλα, το μοντέλο διατηρεί μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στον Δακτύλιο, ενώ συνεχίζει να δίνει έμφαση στον σχεδιασμό και στο οδηγικό χαρακτήρα που παραδοσιακά συνοδεύει τα μοντέλα της ιταλικής μάρκας.