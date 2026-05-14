Η Lepas είναι η νέα premium μάρκα του Chery Group και ετοιμάζεται για το εμπορικό της ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο με το τρίπτυχο «στιλ, άνεση, τεχνολογία».

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου υποδέχεται έναν νέο παίκτη με πολυτελή χαρακτήρα και υψηλές βλέψεις. Η Italian Motion, η εταιρεία των ομίλων AUTOHELLAS και SAMELET, ανακοίνωσε την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των αυτοκινήτων Lepas στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια μάρκα του κινεζικού ομίλου Chery, η οποία εστιάζει στην εκλεπτυσμένη εμπειρία μετακίνησης, συνδυάζοντας την ποιότητα κατασκευής με την τεχνολογία αιχμής.

Lepas L8

Το όνομα της μάρκας δεν είναι τυχαίο, καθώς αποτελεί σύνθεση των λέξεων Leopard και Passion, υποδηλώνοντας τον δυναμισμό και το πάθος που χαρακτηρίζουν τα μοντέλα της. Η Lepas στηρίζεται στη βαθιά τεχνογνωσία του Chery Group, ο οποίος το 2025 ξεπέρασε τα 2,8 εκατομμύρια οχήματα σε πωλήσεις και αποτελεί τον Νο1 εξαγωγέα κινεζικών αυτοκινήτων για 23 συναπτά έτη. Με αυτή την κληρονομιά, η νέα μάρκα στοχεύει να δραστηριοποιείται σε 40 χώρες μέχρι το τέλος του 2027.

Τρία SUV για το δυναμικό εμπορικό ξεκίνημα

Η εμπορική δραστηριότητα της Lepas στην Ελλάδα θα ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο, καλύπτοντας εξαρχής το 60% της εγχώριας αγοράς μέσω τριών SUV μοντέλων. Αιχμή του δόρατος θα είναι το L8, ένα premium D-SUV μήκους 4,69 μέτρων, το οποίο θα διατίθεται με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης. Πρόκειται για ένα μοντέλο που υπόσχεται κορυφαίους χώρους και μια αίσθηση φιλοξενίας που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα αυτοκινητικά πρότυπα.

Lepas L6

Στη μεσαία κατηγορία (C-SUV) θα τοποθετηθεί το L6, με μήκος 4,55 μέτρα, το οποίο θα προσφέρεται τόσο σε Plug-in υβριδική όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Την γκάμα συμπληρώνει το compact L4 της κατηγορίας B-SUV. Με μήκος 4,4 μέτρα, το L4 θα είναι το πιο ευέλικτο της οικογένειας, διαθέσιμο σε υβριδική, Plug-in υβριδική αλλά και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, καλύπτοντας κάθε ανάγκη εξηλεκτρισμένης μετακίνησης.

Lepas L4

Τεχνολογία Super Hybrid και ψηφιακή πολυτέλεια

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Lepas εντοπίζεται στο ισχυρό υβριδικό της σύστημα, το οποίο ονομάζεται Lepas Super Hybrid. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλές επιδόσεις με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα των κινητήριων συνόλων της μάρκας. Στο εσωτερικό, η ποιότητα των υλικών και το φινίρισμα στοχεύουν απευθείας στην premium κατηγορία, προσφέροντας μια εμπειρία που θυμίζει μοντέρνο σαλόνι.

Στο κέντρο της καμπίνας δεσπόζει η λεπτή οθόνη αφής 13,2 ιντσών με κατακόρυφο προσανατολισμό, η οποία ενσωματώνει το σύστημα Infotainment. Η λειτουργία του συστήματος υποστηρίζεται από τον πανίσχυρο επεξεργαστή Snapdragon 8155, εξασφαλίζοντας εντυπωσιακές ταχύτητες, ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay/Android Auto και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω εφαρμογής. Η τεχνολογική υπεροχή συμπληρώνεται από online φωνητικές εντολές, καθιστώντας τη συμβίωση με το αυτοκίνητο απλή και διαισθητική.

Η στρατηγική ισχύς της Italian Motion

Η επιλογή της Italian Motion για την αποκλειστική εισαγωγή της Lepas δεν είναι τυχαία, καθώς η εταιρεία διαθέτει τεράστια εμπειρία και την οικονομική ισχύ των ομίλων AUTOHELLAS και SAMELET. Με την προσθήκη της Lepas, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας (που ήδη περιλαμβάνει τις Alfa Romeo, Jeep, FIAT, Abarth και Leapmotor) ενισχύεται περαιτέρω, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές στο ελληνικό κοινό.

Το πλάνο ανάπτυξης της Lepas δεν σταματά εδώ, καθώς για το 2027 προγραμματίζεται η παρουσίαση δύο ακόμη μοντέλων: του L2 στην κατηγορία B-hatchback και του L9 στην κατηγορία E-SUV. Η έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο θα συνοδεύεται από πανελλαδική κάλυψη, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και υποστήριξης για τους νέους κατόχους.