Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη μάχη του τίτλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026 πλησιάζει και όλα δείχνουν πως ο ιστορικός αγώνας της ΟΜΑΕ θα αποτελέσει το πιο καθοριστικό σημείο της φετινής σεζόν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου και, πέρα από τον διεθνή της χαρακτήρα ως δεύτερος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων, προσμετρά και στο ελληνικό πρωτάθλημα ως ο τρίτος γύρος της χρονιάς.

Η σημασία του αγώνα είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω του αυξημένου συντελεστή βαθμολογίας 3, στοιχείο που μπορεί να διαφοροποιήσει πλήρως τα δεδομένα στη μάχη του τίτλου.

Οι πρωταγωνιστές της χρονιάς πριν το Ακρόπολις

Το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών περιλαμβάνει έξι αγώνες σε άσφαλτο και χώμα, με τους δύο πρώτους γύρους να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Στην πρεμιέρα της σεζόν, στο Ράλλυ Λαμίας, οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας κυριάρχησαν πλήρως με BMW M3 E30, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο σε όλες τις ειδικές διαδρομές. Πίσω τους τερμάτισαν οι Παναγιώτης Κουτσικός-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης με Ford Sierra RS Cosworth 4x4, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Λυμπέρης Παπάζογλου-Μαρία Νικολοπούλου με Lancia Delta Integrale.

Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, όπου οι Σταφυλοπάτης-Χατζηρήγας πέτυχαν δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αυτή τη φορά με Lancia Delta Integrale 16V, παραμένοντας αήττητοι στο φετινό πρωτάθλημα. Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου-Αθανάσιος Σαμαράς με Lancia 037 Rally, ενώ οι Παναγιώτης Κουτσικός-Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης ανέβηκαν ξανά στο βάθρο, ξεπερνώντας στην τελευταία ειδική τους Γιώργο Παραδείση-Πλούταρχο Στεργίου.

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες

Παρότι οι Σταφυλοπάτης-Χατζηρήγας έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα στη βαθμολογία με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, το Historic Acropolis Rally αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι αυξημένοι βαθμοί που απονέμει ο αγώνας σημαίνουν πως ένα δυνατό αποτέλεσμα μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες και να φέρει νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου. Παράλληλα, η διεθνής διάσταση του Historic Acropolis Rally και οι απαιτητικές χωμάτινες ειδικές του αναμένεται να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο ανταγωνισμού.

Με ισχυρές συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να αναμένονται στη Λαμία, ο ιστορικός αγώνας δείχνει έτοιμος να αποτελέσει το σημαντικότερο ραντεβού της χρονιάς για τα ιστορικά αυτοκίνητα.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος

Μετά το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων συνεχίζεται με το Ράλλυ Ευβοϊκού τον Οκτώβριο, το Φθινοπωρινό Ράλλυ τον Νοέμβριο και το Ράλλυ Παλάδιο τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο αγώνας του Μαΐου θα αποτελέσει το πραγματικό σημείο καμπής της φετινής σεζόν.