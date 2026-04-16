Με περισσότερες από 100 συμμετοχές θα διεξαχθεί η Ανάβαση Ριτσώνας, ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων αυτό το τριήμερο.

Με 118 οδηγούς θα διεξαχθεί φέτος η Ανάβαση Ριτσώνας, ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό χαρακτήρα του αγώνα. Η διοργάνωση του Αγωνιστικού Σωματείου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού παραμένει το σημαντικότερο σημείο αναφοράς του θεσμού, προσελκύοντας τριψήφιο αριθμό συμμετοχών και χιλιάδες θεατές που αναμένεται να κατακλύσουν τη διαδρομή.

Σκληρή μάχη για τη νίκη

Στη Formula Saloon, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Μάριος Ηλιόπουλος επιστρέφει με το “Seajets” Ford Fiesta των 600 ίππων, στοχεύοντας τόσο σε νέο ρεκόρ διαδρομής όσο και στο απόλυτο «3 στα 3» στο φετινό πρωτάθλημα. Από τους βασικούς αντιπάλους του μεγαλομέτοχου της ΠΑΕ ΑΕΚ ξεχωρίζουν ο Πιτ Παρθένης με Mitsubishi Lancer Evo IX, νικητής στη Ριτσώνα το 2023, καθώς και οι Ευάγγελος Γεωργούλας, Κωνσταντίνος Τσαφάρας και Γιώργος Κατσαρός. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη στις επιμέρους κλάσεις FSA, FSA2L και FST2, με οδηγούς όπως οι Νικόλαος-Αλέξανδρος Σκαρλάτος, Απόστολος Προδρομίδης, Γιώργος Γιαννόπουλος και Ευάγγελος Χαντζής να αναμένονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί.

Ανταγωνισμός σε όλες τις κατηγορίες

Στην Ομάδα Α, το ενδιαφέρον είναι έντονο, με τον περσινό πρωταθλητή Μιχάλη Ευθυμίου να κυνηγά ακόμη μία νίκη στη Ριτσώνα. Στην ίδια μάχη μπαίνουν ο Μηνάς Μπενής με Skoda Fabia R5, ο Χρήστος Λάππας με Ford Fiesta R5 και ο Γιώργος Κεχαγιάς, που επιστρέφει σε αγώνα ανάβασης ύστερα από έξι χρόνια με Ford Escort WRC. Στην Α έως 2 Λίτρα, ο Βασίλης Μπάτζανος παραμένει το φαβορί, όμως αντίπαλοι όπως οι Βασίλειος Ανάγνου, Βίκτωρας Ρέκκας, Σταμάτιος-Μάριος Δημητρόπουλος και Ανδρέας Μαραγκάκης υπόσχονται σκληρή μάχη.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η συμμετοχή στην Ομάδα Ν, όπου 29 οδηγοί θα διεκδικήσουν τη διάκριση. Ξεχωρίζουν οι Ταξιάρχης Ασημακόπουλος και Αναστάσιος Χατζηχρήστου με Mitsubishi Lancer Evo IX, αλλά και ο τοπικός Μάριος Βασιλείου, που θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στη Ριτσώνα. Στην Ν έως 2 Λίτρα και ειδικά στη Ν2, όπου συμμετέχουν 18 οδηγοί, η μάχη αναμένεται αμφίρροπη. Ο Παναγιώτης Σμυρναίος θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, απέναντι σε οδηγούς όπως οι Πάρης Τασιόπουλος, Κωνσταντίνος Σάκκος και «Άστριος».

Αντίστοιχα έντονος προβλέπεται ο ανταγωνισμός στην Ομάδα Ε, με τον Ευάγγελο Τσιούρη να επιδιώκει δεύτερη φετινή νίκη, έχοντας απέναντί του τον Νικόλαο Αργυράκη, τον Λεωνίδα Τσαγγαρά και τον Γιώργο Κεχαγιά. Στα Ιστορικά, ο Ιωάννης Κάτσικας θέλει να υπερασπιστεί τη νίκη του 2024, με τους Γιώργο Γαβριηλίδη και Κωνσταντίνο Δρόσο να συγκαταλέγονται στους βασικούς διεκδικητές.

Ξεχωριστό χρώμα θα δώσουν οι 15 συμμετοχές της Formula Saloon που θα προσφέρουν έντονο θέαμα με τις πλαγιολισθήσεις τους, καθώς οδηγοί όπως οι Εμμανουήλ και Παναγιώτης Εγγλεζόπουλος, Δημήτριος Δημητρίου και Χρήστος Ρουσόπουλος αναμένεται να ξεσηκώσουν το κοινό.

Η προετοιμασία πριν τη μεγάλη μάχη

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα γίνει την Παρασκευή 17 Απριλίου στο myKTEO Χαλκίδας και το Σάββατο 18 Απριλίου στον χώρο των πιτς. Οι χρονομετρημένες δοκιμές θα ξεκινήσουν το Σάββατο στις 10:30, ενώ τα δύο σκέλη του αγώνα θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου, επίσης από τις 10:30. Ο δρόμος θα κλείνει για τους θεατές στις 09:00 και τις δύο ημέρες.