Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας: H Θήβα το επίκεντρο του φετινού αγώνα

Το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου και φέρνει τη δράση στη Θήβα με 6 ειδικές διαδρομές.

Το 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στις 25 και 26 Απριλίου 2026, αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος και αναμένεται να συγκεντρώσει το σύνολο των πρωταγωνιστών του θεσμού. Παράλληλα, ο αγώνας προσμετρά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική του.

Η διοργάνωση έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως σταθερός και σημαντικός αγώνας του ελληνικού ράλλυ, με συμμετοχές από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για συναρπαστικές μάχες στις ειδικές διαδρομές του.

Κέντρο του αγώνα η Θήβα

Η «καρδιά» του αγώνα εφέτος θα βρίσκεται στη Θήβα. Εκεί θα φιλοξενηθούν το Service Park και το αρχηγείο της διοργάνωσης, στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου Θήβας «Πελοπίδειο». Ο αγώνας διοργανώνεται από την Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Θηβαίων και τη στήριξη του Δήμου Τανάγρας.

Το βράδυ του Σαββάτου (25/4), η Πανηγυρική Εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 20:30 στην Κεντρική Πλατεία Θήβας, σε μια εκδήλωση που φέρνει το κοινό κοντά στα πληρώματα, λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγωνιστικού σκέλους.

Πρόγραμμα και ειδικές διαδρομές

Το Σάββατο 25 Απριλίου περιλαμβάνει τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο (09:00–13:00), καθώς και το shakedown (13:00–16:00), σε διαδρομή 4,08 χλμ., όπου τα πληρώματα θα έχουν έως τέσσερα περάσματα για τις τελευταίες ρυθμίσεις.

Η αγωνιστική δράση κορυφώνεται την Κυριακή 26 Απριλίου, με την εκκίνηση να δίνεται στις 09:30. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι ειδικές διαδρομές:

«Θήβα» – 14,91 χλμ.

«Νεοχωράκι» – 13,62 χλμ.

«Μοσχοπόδι» – 17,71 χλμ.

Οι ειδικές επαναλαμβάνονται σε τρία σκέλη, με το «Μοσχοπόδι» να αποτελεί την Power Stage του αγώνα.

Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στις 14:58 στο Μουσικό Ωδείο Θήβας, ενώ οι απονομές θα ακολουθήσουν στις 17:00 στην Πλατεία Κεραμοπούλου.

Αγωνιστικά δεδομένα και συμμετοχές

Τα Ιστορικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πρώτα και θα ολοκληρώσουν τον αγώνα μετά την τρίτη ειδική διαδρομή.

Το σύνολο των αγωνιστικών χιλιομέτρων ανέρχεται σε 92,48 χλμ., με το συνολικό μήκος του αγώνα να φτάνει τα 136,29 χλμ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ανοίγουν τη Δευτέρα 6 Απριλίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 17 Απριλίου, ενώ η ενημέρωση των πληρωμάτων θα γίνεται μέσω της εφαρμογής Sportity (κωδικός: 26STEREAS).