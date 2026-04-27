Οι Παπαδημητρίου–Κουζιώνης επικράτησαν στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, σε έναν αγώνα με έντονες μάχες και ανατροπές έως το τέλος.

Οι Ιωάννης Παπαδημητρίου και Χρήστος Κουζιώνης κατέκτησαν τη νίκη στο 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας, που διεξήχθη στις 25 και 26 Απριλίου με επίκεντρο τη Θήβα. Ο αγώνας κύλησε υπό ιδανικές συνθήκες, με καλό καιρό και εξαιρετικό οδόστρωμα, προσφέροντας έντονο συναγωνισμό και διαρκείς εναλλαγές στην κορυφή.

Το πλήρωμα με Skoda Fabia RS Rally2 εκμεταλλεύτηκε το καθοριστικό λάθος των Πάνου Κύρκου – Γιώργου Πολυζώη, οι οποίοι, ενώ είχαν τον έλεγχο από νωρίς, έχασαν πάνω από τρία λεπτά λόγω κλαταρίσματος στην τρίτη ειδική. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι νικητές διαχειρίστηκαν άψογα τον αγώνα και έφτασαν στην πρώτη τους φετινή επικράτηση.

Το βάθρο και οι πρωταγωνιστές

Στη δεύτερη θέση ολοκλήρωσαν οι Αχιλλέας Χριστοδούλου και Κωνσταντίνος Σούκουλης, επίσης με Skoda Fabia RS Rally2, σε μια εμφάνιση που συνοδεύτηκε από νίκη στην Power Stage. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Επαμεινώνδας Καρανικόλας και Γιώργος Κακαβάς με Ford Fiesta Rally2, συλλέγοντας πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια.

Εκτός βάθρου έμειναν οι Ιορδάνης Σερδερίδης και Fred Miclotte, που αντιμετώπισαν προβλήματα ρυθμίσεων και διπλό κλατάρισμα, ενώ οι Sebastien Bedoret και Alix Stevenaert έδειξαν βελτίωση, ανεβαίνοντας σταθερά σε ρυθμό.

Rally3: Μάχη που κρίθηκε άδοξα

Η κατηγορία Rally3 εξελίχθηκε σε δυνατή μονομαχία μέχρι τα μέσα του αγώνα. Οι “Flandy” και Κώστας Στεφανής «συγκρούστηκαν» με τους Πέτρο Παντελή και Αντώνη Χρυσοστόμου, με τη διαφορά να είναι ελάχιστη.

Ωστόσο, έξοδος λίγο πριν τον τερματισμό της «Θήβα Ι» έθεσε εκτός μάχης τους πρώτους, χαρίζοντας τη νίκη στους Κύπριους με Renault Clio Rally3. Δεύτεροι ήταν οι Γιώργος Δελαπόρτας και Ηλίας Παναγιωτούνης, ενώ τρίτοι οι Γιώργος Βασιλάκης και Allan Harryman.

Κατηγορίες και επιμέρους διακρίσεις

Στην Ν4 ξεχώρισαν οι Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης και Νικόλαος Τσέλλος με Mitsubishi Lancer Evo IX, ενώ στη F2 επικράτησαν οι Θεόδωρος Τσάκαλος και Απόστολος Κοτρωνής με Ford Fiesta R2.

Στην F2 E, οι Αντώνης Δημόπουλος και Γιώργος Μικελόπουλος κυριάρχησαν απόλυτα, ενώ στην Α5 οι Θανάσης Πατέας και Βασίλης Παναγόπουλος πήραν τη νίκη χάρη σε καθοριστική επίδοση στο δεύτερο πέρασμα του Νεοχωρακίου.

Ιστορικά: Κυριαρχία Σταφυλοπάτη

Στα Ιστορικά, οι Μάριος Σταφυλοπάτης και Γιώργος Χατζηρήγας με Lancia Delta Integrale πήραν εύκολα τη νίκη. Δεύτεροι ήταν οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου και Αθανάσιος Σαμαράς, ενώ τρίτοι οι Παναγιώτης Κουτσικός και Αλέξανδρος Ματαλιωτάκης.